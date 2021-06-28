القرارات الحكومية الأخيرة في علاقة ببيع التبغ في تونس من شأنها أن تؤسس لاستفحال آفة التدخين (ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس)

وات -

قال ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران، اليوم الاثنين، إن القرارات الأخيرة التي اتخدتها الحكومة التونسية في علاقة بيع التبغ من شأنها أن تؤسس لاستفحال آفة التدخين في تونس.واستنكر سوتيران خلال اجتماع للجنة الصحة بمقر مجلس نواب الشعب حول تفاقم ظاهرة استهلاك التبغ في تونس، القرارات الحكومية المتعلقة بالخصوص بالتخفيض في الضرائب المفروضة على التبغ اضافة الى تمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة من بيع هذه المنتوجات، مقابل عدم توفر الآليات اللازمة لتطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة التدخين في تونس، وفق تقديره.ومن جهتها أفادت المكلفة بالأمراض غير السارية والصحة العقلية بمنظمة الصحة العالمية ألفة السعدي، أن 25 بالمائة من التونسيين يدخنون، مما يكبد المجموعة الوطنية سنويا خسائر مادية تقدر ب 2 مليون دينار.وبينت أن أكثر من 13 ألف تونسي يموتون سنويا جراء التدخين حيث أن 20 بالمائة من جملة الوفايات في تونس سببها التدخين كما أن عوامل الاختطار المتعلقة بالاصابة بكوفيد 19 تتراوح بين 40 و50 بالمائة بالنسبة لهذه الفئة.وكشفت أن تونس من أكثر البلدان المستهلكة للتبغ على مستوى اقليم شرق المتوسط خاصة لدى الرجال، مشيرة الى أن 25 بالمائة من الأطفال في سن 15 يدخنون، وحوالي 20 بالمائة من الأطفال بين 13 و15 سنة يستهلكون التبغ بأنواعه.ومن جهتهم دعا النواب الى ضرورة أن تعتمد تونس استراتيجية وطنية فعالة لمكافحة آفة التدخين، مماثلة للاستراتيجية الوطنية التي وقع ضبطها قبل 10 سنوات والتي مكنت من تأمين 40 ألف عيادة خارجية للغرض مكنت من مساعدة 10 الاف شخص على الاقلاع عن التدخين بفضل الاحاطة الطبية والنفسية التي قدمت لهم.