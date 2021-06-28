النادي البنزرتي يكشف عن تركيبة الاطار الفني الجديد لفريق كرة القدم

كشف النادي الرياضي البنرتي عن تركيبة الاطار الفني الجديد الذي سيشرف على فريق كرة القدم خلال الموسم الرياضي 2021 - 2022.وضمت تركيبة الاطار الفني الذي سيقوده محمد عزيز كلا من هيثم المزي (مدرب مساعد) و بشير بوسحابة (مدرب حراس)وأمين الطرخاني (معد بدني) وحسان بن صالح (مدرب مساعد مكلف بالمتابعة والتقييم) ونبيل عنتر(مدير رياضي).ويذكر أنّ النادي الرياضي البنزرتي كان قد ضمن بقاءه في الرابطة المحترفة الأولى بصعوبة، بعد ان أنهى الموسم الماضي 2020 - 2021 في المركز 11 برصيد 31 نقطة.