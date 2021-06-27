باجة: تدابير وقائية جديدة وتواصل الحجرالصحي الشامل ب3 معتمديات لأسبوع قابل للتجديد

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اتخذت لجنة مجابهة الكوارث بباجة، تدابير وقائية جديدة تشمل كل مناطق الولاية، إضافة إلى مواصلة الحجر الصحي الشامل الذى تم إقراره بمعتمديات باجة الشمالية والجنوبية وعمدون، بداية من 21 جوان الجاري وذلك لمدة أسبوع قابل للتجديد، بداية من يوم السبت 26 جوان 2021 على الساعة منتصف الليل وإلى غاية يوم الأحد 4 جويلية 2021 على الساعة الصفر، مع مواصلة استثناء المؤسسات التربوية وكل المصالح والإدارات والهياكل المتعاملة معها.وقد تم اتخاذ عدد من التدابير ومنها منع التنقل من وإلى المعتمديات المذكورة، باستثناء تنقلات التلاميذ والإطار التربوي والحالات المرخص لها والحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية، بما في ذلك حملة التلقيح. كما تقرر منع الجولان بهذه المعتمديات، بداية من الساعة التاسعة مساء وإلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي.كما تقرر غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم، باستثناء محلات بيع المواد الغذائية داخل الأحياء وحث المواطنين على عدم مغادرة المنازل، إلا لقضاء الحاجيات الضرورية، مع مواصلة غلق أهم شارع تجاري بالمدينة، "خير الدين باشا"، فضلا عن منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية وغيرها.وقد قررت اللجنة ذاتها فرض حظر الجولان بمعتمديات مجازالباب و نفزة و تبرسق و تستور و قبلاط بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي وذلك لمدة أسبوعين، بداية من يوم السبت 26 جوان 2021 (الساعة منتصف الليل) وإلى غاية يوم الأحد 11 جويلية 2021 على الساعة الصفر، إلى جانب رفع الكراسي ومنع الإستهلاك على عين المكان في المقاهي والمطاعم المتواجدة بالمعتمديات المذكورة، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال في الفضاءات المغلقة لهذه المحلات وتحديد طاقة الاستيعاب بـالفضاءات المفتوحة بـ 50 % ومنع استعمال الشيشة ولعب الورق.وتقرر أيضا منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كافة التظاهرات وتطبيق البروتوكولات الصحية المخصصة لكل قطاع وتفعيل عمىليات المراقبة واتخاذ إجراءات ردعية، مع مواصلة فرض حظر الجولان بمعتمدية تيبار من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.إلى ذلك قررت اللجنة تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بكل الفضاءات وخاصة منها قاعات الأفراح والمقاهي والمطاعم وتحديد طاقة الاستيعاب بالفضاءات الجماعية بـ 30 % في الفضاءات المغلقة و50 % في الفضاءات المفتوحة ومنع استعمال الشيشة ولعب الورق وتوفير التهوئة الضرورية واحترام التباعد الجسدي.