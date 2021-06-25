سوسة : الاحتفاظ بصاحب مقطع الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم مرور شحنة حبوب فاسدة عبر ميناء سوسة التجاري

وات -

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 أمس الخميس بالاحتفاظ بصاحب مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وتضمن معطيات تزعم توريد ديوان الحبوب لشحنة من الحبوب غير مطابقة للمواصفات عبر ميناء سوسة التجاري وفق ما أكّده اليوم في تصريح لــ(وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة جابر الغنيمي، مضيفا أن النيابة العمومية اذنت كذلك بإحالة الناشطة نوال المحمودي على انظارها في حالة تقديم لنفس السبب.وأفاد من جهته مدير إقليم الوسط بديوان الحبوب فتحي الصيد في تصريح لــ(وات) اليوم الجمعة ان الديوان هو الذي تقدّم بقضية في الادّعاء بالباطل وبثّ معلومات من شانها بثّ الفتنة والإيهام بجريمة في حق صاحب الفيديو وكذلك في حق نوال المحمودي التي ساندته في بث الاخبار الكاذبة والترويج لها وفق تعبيرهواستنكر بالمناسبة تواتر حملات التشويه الكاذبة والمغرضة والممنهجة وفق تعبيره التي تستهدف ميناء سوسة التجاري وكافة العاملين به في محاولة لضرب وتهميش هذا المرفق الحيوي الذي يمثّل شريان الاقتصاد بالوسط والساحل وفق تأكيده.وتساءل مدير إقليم الوسط بديوان الحبوب فتحي الصيد لماذا لا تتمّ إثارة موضوع شحنات الحبوب الفاسدة الا في ميناء سوسة التجاري مستنتجا ان المستهدف من عمليات التشويه ليس ديوان الحبوب وانما ميناء سوسة التجاري، موضّحا أن حصة ميناء سوسة التجاري في توريد كميات الحبوب تقدّر بمليوني قنطار أي ما يمثل حوالي عشر إجمالي الحبوب الموردة للبلاد التونسية.وأكّد أن إجراءات عمليات التوريد المطبقة في ميناء سوسة التجاري هي نفسها المطبقة في جميع الموانئ التونسية التي تتم تحت اشراف مصالح الحماية النباتية الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والديوانة التونسية والمخابر المختصة، مشيرا الى ان الشراءات التونسية من الحبوب تتم بكميات كبيرة تتراوح بين 75 الى 100 الف طن في الصفقة ويتم توجيهها عند وصولها الى المياه الإقليمية التونسية الى أحد الموانئ التونسية ولا يحظى ميناء سوسة سوى بنسبة ضئيلة منها مقارنة بما يقع توريده عبر بقية الموانئ، حسب قوله.