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وزارة الصحة تتحصل اليوم الجمعة على جرعات جديدة من لقاحات فايزر بيونتاك وسبوتنيك

Photo Yassine Gaidi/AA
Publié le Vendredi 25 Juin 2021 - 13:50 قراءة: 0 د, 30 ث
تحصلت تونس اليوم الجمعة على جرعات جديدة من لقاح فايزر بيونتاك و سبوتنيك في اطار تواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا وسعيا للترفيع في نسق التلقيح

وتسلمت وزارة الصحة اليوم حسب بلاغها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على كمية جديدة من لقاح فايزربيونتاك تقدر
بـ 67848 جرعة و كمية من لقاح سبوتنيك تقدر ب 25000 وذلك في اطار الشراءات المباشرة والمنتظمة بين تونس والمخابر المتخصصة في صنع التلاقيح المضادة لكوفيد-19


وجددت وزارة الصحة بهذه المناسبة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى المبادرة الى التسجيل عبر منظومة "ايفاكس" للتسجيل لتلقي التلقيح ضد كورونا.




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