معتمدية تينجة تحتضن السبت المقبل مهرجانا رياضيا وشبابيا للتعريف برياضة " اليوزيكان بودو"

وات -

يحتضن الملعب البلدي بتينجة يوم السبت المقبل 26 جوان مهرجانا رياضيا وشبابيا وتنشيطيا متنوعا للتعريف برياضة " اليوزيكان بودو" من تنظيم جمعية النصر للرياضات الفردية بتينجة تحت اشراف الجامعة التونسية لرياضة " اليوزيكان بودو".وقال رئيس جمعية النصر للرياضات الفردية سامر بن فرحات لمراسل "وات "، ان هذه التظاهرة الرياضية تقام لأول مرة بالمنطقة والجهة ككل في اطار السعي لمزيد نشرها وتعميمها بالمنطقة وكل الولاية ، ويشمل برنامجها العام تنظيم تربص فني في رياضة " اليوزيكان بودو" بمشاركة نخبة من اخصائيي اللعبة ومن خيرة المدربين المشرفين على المنتخب الوطني وذوي الشهرة العالمية أمثال بطل العالم لسنة 2018 بلال النفزي والمدربين نور الدين بن شويخة وإبراهيم العتواني وسمير بن دعية.وينتظر حضور ما لا يقل عن 120 رياضيا ورياضية من المغرمين برياضة " اليوزيكان بودو"،الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وحتى سن الشيخوخة المنتمين لنوادي الجهة ولنواد من اغلب جهات البلاد.ومن جانبه افاد رئيس لجنة التنظيم بشير الغربي ان برنامج التظاهرة سيشمل ايضا تقديم استعراض فني ورياضي ممتع في اختصاص " اليوزيكان بودو" من تنفيذ بطلي العالم ولاعبي المنتخب الوطني بلال النفزي وبيرم الغزواني ، مع حضور لافت لعدد من الأسماء العالمية التونسية أمثال سمر الطبوبي وشيماء ثابت وحسام البرهومي وعصام البرهومي و احمد بن عمر وسوار بن هدية .يشار الى ان رياضة " اليوزيكان بودو" هي خليط لمجموعة من رياضات الفنون الدفاعية كالجودو والكاراتي والجيجيتسو و الايكيدو واللابكيدو ، وتعرف برياضة التحكم في النفس واحترام الاخر وخلق التوازن النفسي والبدني لدى الانسان .