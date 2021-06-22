رؤساء المؤسسات الصناعية يتوقعون تحسن الوضع العام للقطاع (سبر آراء)

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نمو الإنتاج الصناعي في الثلاثية الأولى من سنة 2021

كشف سبر آراء رؤساء المؤسسات الصناعية حول "وضع وآفاق نشاط المؤسسات الثلاثية الأولى من سنة 2021" نشره المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء، تحسنا طفيفا في توقعاتهم منذ بداية تفشي جائحة كوفيد- 19واظهر سبر الآراء الذي انجز في مارس 2021 وشمل 991 صاحب مؤسسة، توقعاتهم باستقرار الوضع العام للقطاع من خلال تحسن مؤشر رصيد الآراء المرتقب الى نسبة 22 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2021 مقابل 19 بالمائة للثلاثية الأولى من نفس السنةوينتظر رؤساء المؤسسات الصناعية تحسن الوضع العام للقطاع الصناعي ونمو الإنتاج، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021، وتطور الطلب الموجه للمواد الصناعية خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021، استنادا الى نتائج سبر الآراءوقد أكد أصحاب المؤسسات الصناعية، تحسن الوضع العام للقطاع خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021، ليبلغ رصيد الآراء نسبة 2 بالمائة مقابل 10 بالمائة سلبية في الثلاثية الرابعة من 2020يذكر ان رصيد آراء أصحاب المؤسسات المذكور هو الفارق بين النسبة المائوية من المؤسسات التي تصرح بتطور إيجابي ونسبة المؤسسات التي تصرح بتطور سلبيابرز سبر آراء أصحاب مؤسسات الصناعات المعملية تحسنا في مستوى نمو الإنتاج الصناعي خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021، ليبلغ رصيد الآراء مستوى 1 بالمائة مقابل 8 بالمائة سلبية خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020.وتبرز ذات النتائج في ما يخص تطور الإنتاج بالنسبة للثلاثية الثانية من سنة2021، توقعا بتسجيل تراجع طفيف في نمو إنتاج القطاع الصناعي، حيث بلغ المؤشر المرتقب لرصيد آراء أصحاب المؤسسات الصناعية خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021 نسبة 8 بالمائة مقابل توقعات بلغت 12 بالمائة بالنسبة للثلاثية الأولى من سنة 2021تطور الإنتاج حسب القطاعاتويتجلى من خلال نتائج سبر آراء أصحاب المؤسسات الصناعية، تحسن في نمو انتاج كل من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسب إيجابية، كما سجل قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات المعملية المختلفة تحسنا في نمو إنتاجه مع تواصل تسجيل نسب سلبية.في المقابل، أظهرت آراء أصحاب مؤسسات الصناعات المعملية في قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور تراجعا في نمو حجم الانتاجوينتظر الصناعيون، بالنسبة للتطور المرتقب للإنتاج حسب القطاع خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021، تحسنا في إنتاج أغلب القطاعات، مقارنة بالثلاثية الأولى، باستثناء كل من قطاعي النسيج والملابس والجلد والصناعات الفلاحية والغذائيةتحسن مرتقب للطلب الموجه للقطاع في الثلاثية الثانية لسنة 2021سجل نمو الطلب الموجه للمواد الصناعية استقرار، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021، ليبلغ رصيد أراء أصحاب مؤسسات الصناعات المعملية نسبة 7 بالمائة مقابل 8 بالمائة خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020ويتوقع أصحاب المؤسسات الصناعية من جهة خرى تحسنا في نمو الطلب الموجه الى القطاع، خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021، ليمر رصيد الآراء الى مستوى 27 بالمائة مقابل نسبة 15 بالمائة، خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021ويبرز رصيد آراء اصحاب المؤسسات الصنعية، على مستوى الطلب الخارجي الموجه إلى المواد الصناعية، تراجعا في نمو الطلب الخارجي، ليسجل رصيد الآراء خلال الثلاثية الأولى من سنة 2021 نسبة 7 بالمائة، مقابل 158 بالمائة خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2020ويتوقع أصحاب المؤسسات استقرارا في نمو الطلب الخارجي خلال الثلاثية الثانية من 2021، باعتبار ان مؤشر رصيد الآراء سيمر الى نسبة 17 بالمائة مقابل 169 المائة خلال الثلاثية الأولى من نفس السنة