ترشحان اثنان للانتخابات الجزئية ببلدية4 بالمنستير (هيئة الانتخابات)

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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الاثنين، عن قبول ترشّحين اثنين (قائمتان مستقلتان) للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية منزل كامل من ولاية المنستير، المزمع إجراؤها يومي 14 و15 أوت القادم.وكانت الإدارة الفرعية للانتخابات بولاية المنستير قد انطلقت في قبول الترشحات منذ الاثنين 14 جوان الجاري، والتي تواصلت إلى حدود اليوم 21 من الشهر نفسه، وفق الرزنامة التي حددتها هيئة الانتخابات.وأوضحت الهيئة في قرارها الصادر يوم 8 جوان الجاري أن الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا، بعد انقضاء الطعون، يكون في أجل أقصاه 25 جوان الجاري.وتنطلق الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات يوم 2 أوت لقادم الى غاية 13 من الشهر نفسه. أما يوم الاقتراع فسيكون يوم 15 أوت، على أن يقترع الأمنيون و العسكريون يوم 13 أوت، وأن يتم التصريح بالنتائج الأولية في أجل أقصاه يوم 18 أوت، وبالنتائج النهائية يوم 18 سبتمبر المقبل.وكان من المنتظر أن تجرى الانتخابات الجزئية لبلدية السبيخة بالقيروان بالتزامن مع هذه الانتخابات، لكنه تم تعليق تنفيذ الرزنامة الانتخابية الخاصة بها، والمحددة بقرار الهيئة عدد 8 لسنة 2021 انطلاقا من يوم الأحد 20 جوان 2021، على أن يُستأنف تنفيذها حال انقضاء موجبات التعليق، والمتمثلة أساسا في الوضع الصحي الخطير بولاية القيروان جراء وباء كورونا، ووفقا لقرار يصدر عن مجلس الهيئة يضبط فترة الحملة الانتخابية وفترة الترشحات وفترة الصمت وأيام الاقتراع.