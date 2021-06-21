مستقبل سليمان يتعاقد مع مهاجم قوافل قفصة حازم مبارك لمدة موسمين

أعلن المستقبل الرياضي بسليمان، اليوم الاثنين، عن انتداب مهاجم القوافل الرياضية بقفصة حازم مبارك بعقد يمتد لموسمين.وكان فريق الوطن القبلي عزز صفوفه بمدافع مستقبل قابس فراس غومة لمدة موسمين اضافة الى تجديد عقد الحارس رامي الجريدي الى غاية جوان 2022.ويذكر أن مستقبل سليمان كان قد أنهى مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى في الموسم الرياضي 2020 - 2021 بالمركز الرابع.وسيخوض مستقبل سليمان الموسم الجديد تحت قيادة المدرب شاكر مفتاح الذي خلف المدرب يامن الزلفاني.