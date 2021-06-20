اطلاق حملة المبادرة النسوية "هي تنخرط" يوم 25 جوان 2021

تنظّم الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، يوم 25 جوان 2021، ندوة حول "المبادرة النسائية دافع للعلامة التجارية التونسية"، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وستخصص الندوة لفائدة إطلاق حملة رائدات الأعمال "هي تنخرط".وانطلقت الغرفة، بعد، في تقييم الاطار الوطني لتطوير ريادة الأعمال النسائية سنة 2016، في اطار مشروع يهدف الى دراسة الوضع الحالي للنساء صاحبات المؤسسات لتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية للبلاد.وترنو الندوة الى تثمين عمل الغرفة في الترويج لريادة الأعمال النسائية. ودعم مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس"، الممول من قبل وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات لتطوير وإنتاج 15 فيديو لصاحبات مؤسسات تعملن في قطاعات الصحّة والمالية والفن والاقتصاد الاجتماعي والصناعات التقليديّة والرياضة والفنادق والبيئة والبناء والأشغال العموميّة والنشر والسياسة والتقنيات الحديثة والبحث العلمي والاتصالات...ويشمل برنامج الندوة عرض تقديمي حول "مكانة المرأة في تاريخ تونس" تقدمه الكاتبة والمؤرخة رجاء فرحات الى جانب عدة مداخلات حول "النساء صاحبات المؤسسات في الاقتصاد الحديث لتونس" و" الإمكانيات الاقتصادية للمرأة والنموذج المجتمعي في البلاد" و" الشهادات الدولية والمكانة الاستثنائية للمرأة التونسية".