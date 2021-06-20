وزارة الفلاحة تنفي توريد ديوان الحبوب لشحنة من القمح غير مطابقة للمواصفات عبر ميناء سوسة

نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاحد، ما وقع تداوله من معطيات مفادها توريد ديوان الحبوب لشحنة من القمح غير مطابقة للمواصفات عبر ميناء سوسة.وقالت في بلاغ لها، ان توريد شحنة الحبوب المذكورة من رومانيا تم طبقا للتراتيب والإجراءات المعمول بها، مشيرة الى ملف التوريد وقبول البضاعة تضمن جميع الوثائق المتعلقة بسلامة البضاعة على مستوى الشحن (شهادة الصحة النباتية وشهادة المنشأ والشهادة الصحية وشهادة في عدم التلوث الإشعاعي).وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم السبت 19 جوان 2021، تضمن معطيات مفادها توريد ديوان الحبوب لشحنة من الحبوب غير مطابقة للمواصفات عبر الميناء التجاري بسوسة.وأوضحت الوزارة "أن الباخرة الحاملة لهذه البضاعة قد رست بالميناء، يوم 12 جوان 2021، وتم الإنطلاق في عملية تفريغ البضاعة مساء يوم 14 جوان 2021.وأضافت أن العملية لا تزال متواصلة بالتوازي مع متابعة المراقبة من طرف مصالح مراقبة الصحة النباتية بميناء سوسة والخبير العدلي المكلف من طرف المحكمة ومصالح ديوان الحبوب.وأبرزت ان الإجراءات المستوجبة لقبول البضاعة والمتعلقة بالتلوث الإشعاعي (من مخبر ديوان الحبوب) والتحاليل الصحية (من المخبر المركزي للتحاليل والتجارب بسوسة) والحصول على بطاقة العبور (من مصالح مراقبة الصحة النباتية بسوسة) تتم بصفة عادية سواء بالنسبة لهذه الباخرة او لغيرها من البواخر الأخرى دون استثناء.واكدت الوزارة ان مصالح ديوان الحبوب قد شرعت في القيام بالإجراءات المتعلقة برفع الأمر للقضاء بعد عملية التفريغ الأخيرة وأخذ عينات بحضور عدل منفذ والخبير العدلي المكلف من طرف المحكمة ومصالح المراقبة المختصة.