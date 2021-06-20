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باجة: حجر صحي شامل بمعتمديات باجة الشمالية والجنوبية وعمدون بداية من يوم غد الاثنين

Publié le Dimanche 20 Juin 2021 - 12:44 قراءة: 0 د, 59 ث
وات - قرر والي باجة محسن معز الميلي فرض الججر الصحي الشامل بمعتمديات باجة الشمالية وباجة الجنوبية وعمدون لمدة أسبوع وذلك بداية من يوم غد الاثنين 21 جوان حتى يوم الأحد 27 جوان الجاري.

وقد تم اتخاذ هذا القرار حسب ما جاء فى نص البلاغ الذى تلقي مكتب (وات) بباجة نسخة منه على إثر تطور الوضع الوبائي وسرعة انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تجاوزت حالات العدوى 400 اصابة لكل مائة ألف ساكن.


ويستثني هذا القرار المؤسسات التربوية وكل المصالح والادارات والهياكل المتعاملة معها كما تقرر منع التنقل من والي هذه المعتمديات باستثناء تنقل التلاميذ لاجراء الامتحانات الوطنية .

وتقرر أيضا منع كل التجمعات والاحتفالات العائلية والثقافية وغلق الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلات الخدمات بهذه المعتمديات وغلق سوق خير الدين باشا وهو الشارع التجاري الرئيسي لمدينة باجة وسوق الجملة وسوق الدواب وغلق الفضاءات التجارية الكبري باستثناء المحلات التجارية للمواد الغذائية بالأحياء مع استثناء المرافق الحيوية المتحصلة على تراخيص من هذا القرار.

وتجدر الاشارة الى أن 8 معتمديات بولاية باجة قد صنفتها الادارة الجهوية للصحة ذات مستوى انذار مرتفع جدا للاصابات بكورونا"
لتجاوزعدد الاصابات بها مائة اصابة لكل مائة الف ساكن وتسجل مدينة باجة الواقعة بمعتمديتي باجة الشمالية والجنوبية أعلي عدد للاصابات منذ قرابة شهر وذلك منذ اكتشاف السلالة البريطانية للفيروس بها.

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