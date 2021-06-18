وزارة الصحة تعتزم احداث مستشفى جهوي جديد بتوزر في اطار المخطط الخماسي القادم

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تعتزم وزارة الصحة ضمن المخطط الخماسي القادم الانطلاق في إجراءات ودراسات احداث مستشفى جهوي جديد بتوزر نظرا لقدم المستشفى الحالي وعدم قدرته على استيعاب أشغال توسعة جديدة، وفق ما أعلنه وزير الصحة فوزي مهدي خلال زيارة ميدانية أداها اليوم الجمعة الى المستشفى الجهوي بتوزر وتفقد خلالها سير العمل خاصة في أقسام الاستعجالي والانعاش الطبي وكوفيد 19 ذات العلاقة المباشرة بمواجهة جائحة كورونا.وقال فوزي مهدي في تصريح اعلامي بالمناسبة إن المستشفى الجهوي بتوزر شهد منذ 2016 تحسنا في نوعية الخدمات الصحية بفضل برنامج دعم طب الاختصاص الذي قدم خدمات جليلة لا سيما في قسم التصوير الطبي والجراحة، مؤكدا عدم استغناء الوزارة عن هذا البرنامج في الوقت الراهن إلا بتوفر البدائل أي تعميم طب الاختصاص في الجهات.وعن دعم الجهة الصحية في ولاية توزر بالمعدات، أوضح وزير الصحة أن ذلك مرتبط بتوفير الموارد البشرية الضرورية، مشيرا الى أن الجهة حظيت مؤخرا بسيارتي اسعاف جديدتين من جملة 8 سيقع توفيرها لاحقا.وأكد أن المصالح المعنية في الوزارة تنكب بالتعاون مع المصالح والسلط الجهوية، على اعداد مخطط جهوي للمنظومة الصحية، سيساهم وفق الأهداف المرسومة في توفير خدمات صحية أفضل بجهة توزر.وبين أن زيارته الى الجهة مكنت من الاطلاع على حاجيات أقسام الإنعاش الطبي والاستعجالي للتهيئة والمعدات فضلا عن تدعيم قاعة العمليات، مؤكدا شروع الوزارة في اقتناء التجهيزات الخاصة بقسم التصوير بالرنين المغناطيسي مباشرة مع انطلاق أشغال بناء القسم التي ينتظر أن يكون في غضون الأسابيع المقبلة.ومثلت هذه الزيارة فرصة لمطالبة الوزارة بتعويض عدد من الأطباء الأجانب في اختصاص طب الأطفال وطب النساء الذين يغادرون الجهة خلال هذه الصائفة بعد انتهاء عقود عملهم.ومن جهته، أشار المدير الجهوي للصحة نبيه ثابت في علاقة بالوضع الوبائي الى أن توزر تعرف استقرارا حاليا بتسجيل معدلات إصابة منخفضة جدا، فضلا عن انخفاض حالات الايواء في المستشفيات بإيواء حالتين فقط في قسم الإنعاش منها حالة من ولاية مجاورة، ملاحظا أن نسق التلقيح ضد فيروس كورونا شهد تحسنا كبيرا وخاصة بالإقبال على التسجيل حيث فاقت نسبة المسجلين 16 بالمائة.