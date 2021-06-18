وزير التربية يؤكد في المنستير : " سنكون بالمرصاد لكلّ من يحاول المس من مصداقية شهائدنا مهما كان موقعه و275 حالة غش في امتحان البكالوريا جتى الان

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أكد وزير التربية التربية فتحي سلاوتي اليوم الجمعة، أنّ وزارة التربية ستكون بالمرصاد "لكلّ من يحاول المس من مصداقية شهائدنا مهما كان موقعه إذ أنّ مسألة الغش خطيرة جدّا وأصبحت خطرا ينخر المنظومة التربوية بتونس" خاصة في ظل تسجيل 275 حالة غش خلال اليومين الأولين من هذا الامتحان.وأفاد في تصريح صحفي على هامش زيارته اليوم لمركز الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا لأطفال القمر بالمدرسة الإعدادية التحدي بخنيس بولاية المنستير، أنه تم التفطن أمس إلى شبكة تستعمل النانوتكنولوجيا في عمليات الغش من بين 196 حالة غش ستحال على القضاء اليوم.وأضاف أنّ وزارة التربية وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل بصدد الكشف عن شبكات كاملة تنشط بين الجهات وأنهم يعملون على التخفيف من "ظاهرة الغش التي تضرب مصداقية شهائدنا ومستقبل بلادنا ومستقبل أولادنا "وبيّن وزير التربية أنّ حالات الغش بلغت درجة كبيرة إذ أصبحت عمليات الغش الكترونية واكتشفوا أمس شبكة تستعمل النانوتكنولوجيا في عمليات الغش علاوة على أنّهم ضبطوا في اليوم الثاني من امتحان البكالوريا 196 حالة غش ستحال اليوم إلى القضاء، وكشفوا في اليوم الأول من امتحان البكالوريا 79 حالة غش رفعت فيها قضايا عدلية معبرا عن أسفه من وجود تطور مستمر لعدد حالات الغش.ودعا الوزير إلى ضرورة تجند جميع الأطراف وتعاونها لمقاومة ظاهرة الغش إذ "بلغت درجة من غير الممكن السكوت عنها ومن غير المعقول أن تتواصل بالشكل الذي هي عليه ولابّد من وضع خطة استراتيجية كاملة للحدّ منها إذ تقريبا من المستحيل القضاء نهائيا على الغش".وكان وزير التربية عاين اليوم سير الاختبارات الكتابية بكلّ مركز أطفال القمر لاختبارات الباكلوريا بخنيس وبمركز اختبارات كتابية عادي لامتحان البكالوريا بقصيبة المديوني مؤكدا أنّ الظروف بمركز أطفال القمرممتازة جدّا ووقع توفير كل المستلزمات.وعبّر من جهته والد المترشحة الوحيدة من أطفال القمر خلود القربي عن امتنانه لوضع ولاية المنستير على ذمة ابنته سيارة إدارية لنقلها إلى مركز الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا لأطفال القمر.