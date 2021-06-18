الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 18 جوان 2021

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قابس-كوفيد19: تسجيل 20 إصابة جديدة من مجموع 104 تحاليل تقصّ

المنستير-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و122 إصابة إضافية

الكاف-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و47 اصابة جديدة

سجّلت ولاية قابس 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 104 تحاليل تقص، توزعت الى 12 اصابة بالحامة، و3 بقابس المدينة، واصابتين بقابس الجنوبية، واصابة واحدة بكل من غنوش، ومطماطة الجديدة، ومارث، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي.وأوضح حمدي، في تصريح لـ"وات"، أن العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 14 ألفا و114 اصابة من بينها 13 ألفا 912 حالة شفاء، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 202 حالة نشيطة من بينها 66 حالة بالحامة و45 حالة بقابس الجنوبية.تطوّر منذ بداية جائحة "كورونا" وإلى غاية 16 جوان الجاري، مجموع الوفيات الناجمة الوباء بولاية المنستير إلى 543 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، وجملة الإصابات إلى 20 ألفا و543 إصابة من بينها 122 إصابة جديدة سجلت منها 27 إصابة بمعتمدية المكنين و24 إصابة بمعتمدية المنستير، وفق حصيلة أعلنت عنها، اليوم الجمعة، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وعرفت حالات التعافي من فيروس "كورونا" المستجد بالجهة، خلال ذات الفترة، ارتفاعا بلغ 18 ألفا و735 حالة شفاء إثر تعافي 47 حالة جديدة.وتعدّ الجهة حاليا 1265 حالة نشطة، و102 حالة مقيمة بالمستشفيات والمصحات من بينها 57 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير مع نسبة جهوية لإشغال أسرة "كوفيد" تقدّر بـ64 فاصل 5 في المائة.ومثّلت نسبة الاختبارات الإيجابية 50 فاصل 3 في المائة من مجموع 199 اختبارا أجريت بتاريخ 16 جوان الجاري.وحافظت ولاية المنستير على تصنيفها كولاية ذات مستوى اختطار مرتفع جدا مسجلة 156 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال الـ14 يوما الأخيرة إلى غاية 16 جوان الجاري، حيث تضم 12 معتمدية ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا تتصدرها معتمدية الساحلين بـ248 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، فيما تصنّف معتمدية زرمدين ذات اختطار متوسط بـ15 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وسجلت الجهة الصحية بالمنستير إلى غاية 17 جوان الجاري تلقيح جملة 66 ألفا و48 شخصا بالجرعة الأولى و26 ألفا و761 شخصا بالجرعة الثانية، وارتفعت النسبة الجهوية للتلقيح بالجرعة الأولى إلى 10 فاصل 98 في المائة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة، عن تسجيل حالتي وفاة و 47 اصابة جديدة بعدوى بالفيروس وذلك بعد الكشف عن نتائج 161 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 16 جوان.و باعتبار الحصيلة الجديدة، يرتفع اجمالي الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 336 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 9904 حالة منها 9146 حالة تعاف.في المقابل، سجل عدد المقيمين بالمستشفيات اليوم تراجعا إلى حدود 67 شخصا منهم 12 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما ارتفع عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 488 شخصا هم يمثلون مجموع الاصابات بالفيروس المسجلة بالجهة طيلة الأيام العشرة الأخيرة، وفق آخر الاحصائيات التي تحصلت عليها "وات من الادارة الجهوية للصحة بالكاف.