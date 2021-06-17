بنزرت - وصول العشب الاصطناعي الخاص بملعب 15 أكتوبرالى حظيرة المشروع

وات -

افاد والي بنزرت محمد قويدر ان العشب الاصطناعي الخاص بالارضية الرئيسية لملعب 15 أكتوبر ببنزرت وصل اليوم لحظيرة اشغال الملعب.وبين في تصريح لمراسل وات بالجهة ان مصالح الولاية بمعية وزارة الرياضة حريصون كل الحرص على الايفاء بالتعهدات المعلنة بشان اعادة احياء الملعب من جديد وتهيئته بطريقة عصرية، وان تكون اول مباراة للنادي الرياضي البنزرتي الموسم المقبل على ملعبه وفق تعبيره .واضاف انه تم الشروع في اعداد العدة اللوجستية والبشرية لتهيئة كامل محيط الملعب من حيث الدهن والتزويق العام بالالوان المميزة للنادي وللجهة وايضا النظافة العامة.ومن جانبه اشار المدير الجهوي للتجهيز زهير العزعوزي ان اشغال تهيئة محيط الملعب الداخلية تم اسنادها رسميا للمقاولات والعمل جار على انجازها .وكانت اللجنة المكلفة باشغال الملعب استقبلت في الايام القليلة الفارطة ما يزيد عن 140 طن من الحبيبات المطاطية الخاصة بالعشب الاصطناعي المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم .يشار الى ان اشغال اعادة التعشيب والتهيئة العامة وايضا تركيز السبورة اللامعة وغيرها من الاشغال المنجزة والمتواصلة والمبرمجة بملعب 15 اكتوبر ببنزرت فاقت ال6مليون دينار.كما ان الاشغال الفنية لتهيئة الأرضية الرئيسية للملعب تسير بنسق عال تحت اشراف لجنة فنية موسعة كان اعلن عنها والي بنزرت لتولي المتابعة والمراقبة الفنية لادق تفاصيل الإنجاز.