حماية مدنية: إطفاء 117 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أطفأت وحدات الحماية المدنية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 117 حريقا بمناطق مختلفة من البلاد، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الخميس.وأفاد ذات المصدر بأن الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنيّة قامت، أمس الأربعاء، بــ 444 تدخلا، بينها 117 لإطفاء حرائق و101 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات و214 تدخل إسعاف في غير حوادث المرور.