الولباني: 493 حالة خاصة تجتاز الدورة الحالية لامتحان الباكالوريا

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كشف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، عمر الولباني، اليوم الأربعاء ، أنه تم إحصاء 493 حالة خاصة من بين المترشحين للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2021، البالغ عددهم 146.129 مترشحا، إلى حدود اليوم الأربعاء 16 جوان 2021وأوضح الولباني ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه سيتم إضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة امتحان بالنسبة لـ 282 تلميذا يعاني من اضطرابات التعلم، فضلا عن تمكين 61 تلميذا من فاقدي البصر من مواضيع مكتوبة بطريقة البراي وتضخيم خط مواضيع الامتحان بالنسبة لـ 57 تلميذا يعانون من إعاقة بصرية خفيفة أو متوسطة وتمكين تلميذ واحد يعاني من إعاقة بصرية حادة من استعمال اللوحة الرقمية.وسيتم تمكين تلميذة واحدة من أطفال القمر من اجتياز امتحان الباكالوريا بقاعة مهيأة ومراعية لحالتها الصحية تقع بالمدرسة الاعدادية بمعتمدية خنيس من ولاية المنستير، فضلا عن ترجمة مواضيع الامتحانات باللغة الفرنسية بالنسبة لخمسة تلاميذ ، حسب تأكيد الولباني.و أضاف المتحدث أن 68 تلميذا سيجتازون امتحان الباكالوريا بمراكز الحجر الاجباري، و11 تلميذا سيجتازون الامتحان في 8 مؤسسات سجنية و7 مترشحين سيجتازونه بمؤسسات صحية .وأفاد الولباني أنه تم تخصيص 593 مركز ا لاجتياز امتحان الباكالوريا و28 مركزا لاصلاح الاختبارات الكتابية .يذكر أن الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا دورة 2021 انطلقت اليوم الأربعاء 16 جوان الجاري وتتواصل أيام 17 و 18و 21 و 22 و 23 جوان 2021 على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 4 جويلية القادم.