ماجول يدعو الى اقرار خطة عمل دولية لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز اثار كوفيد -19

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دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ، الاربعاء، منظمة العمل الدولية والمؤسسات المالية الدولية إلى إقرار خطة عمل تهدف لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز آثار جائحة كوفيد -19 .وأضاف ماجول في كلمة القاها ، خلال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي ، الى ان هذه الخطة، ستتيح للمؤسسات الحفاظ على توازنها المالي عبر النفاذ إلى التمويلات اللازمة وعدم إثقالها بأي أعباء إضافية.وشدد ماجول على ضرورة توفير أرضية مرنة وملائمة تمكّن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من حسن توظيف مواردها البشرية وتجنّب تسريح العمال على أن تنخرط ، فيها ، كل الأطراف من حكومات وقطاع بنكي ونقابات أصحاب عمل وعمال.وأوضح ماجول في المؤتمر الذي يبحث موضوع " العمل في زمن كوفيد " أن الجائحة وضعت شركاء الإنتاج الثلاثة أمام حقيقة هامة وهي أن عالم الاقتصاد أمامه الكثير من المخاطر التي يمكن أن تتهدد العمال وأصحاب العمل وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.وبين ماجول في ذات السياق ان الحائحة أثبتت، كذلك ، أن نظم الإنذار والإحاطة والمرافقة التي وضعتها الحكومات كانت أحيانا غير فعالة أو دون المستوى.و أبرزت جائحة كوفيد -19 عمق الهوّة بين الدّول في مجال الرّقمنة والتكنولوجيات الحديثة وأظهرت الحاجة الملحة لتعميم الاقتصاد الرقمي من أجل إزالة العوائق الفنية والمعرفية وخاصة كسر حواجز الرفض النفسية التي تعطل كل اصلاح.وبين ان جائحة كوفيد -19 أثبتت أن تعطّل إنتاج المؤسسة أو فقدان سوقها أو إفلاسها أمر يؤثر على الجميع، اذ أنه يمس من تزويد السوق ويهدّد العمال في مواطن شغلهم وضمان دخلهم ويحرم الدولة من مداخيل جبائية ومساهمات اجتماعية هي في أشد الحاجة لانتظامها.وأقترح أن يتضمن النداء العالمي ، الذي سيصدر عن هذه الدورة دعوة لدفع التعاون الدولي في مجال صناعة التّلاقيح تحت غطاء أممي يراعي احترام براءات الاختراع من جهة ومتطلبات النفاذ الى الوقاية والعلاج في عالم متضامن من جهة أخرى.و أعرب ، في ختام كلمته، عن التضامن الكامل لأسرة أصحاب المؤسسات في تونس مع الأشقاء في فلسطين في محنتهم المتواصلة منذ عقود بسبب الاحتلال .