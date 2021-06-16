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البطولة العربية لالعاب القوى - 20 كلم مشي- رؤوف الدريسي يفوز بذهبية الرجال وشاهيناز النصري بذهبية السيدات

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 12:15 قراءة: 0 د, 38 ث
وات - تحصل العداء التونسي رؤوف الدريسي على الميدالية الذهبية لسباق 20 كلم مشيا اليوم الاربعاء في اليوم الاول من منافسات البطولة العربية لالعاب القوى التي تقام بملعب العاب القوى برادس الى غاية يوم الاحد القادم.

وفي صنف السيدات احرزت شاهيناز النصري الميدالية الذهبية فيما تحصلت سيرين الماجري على الميدالية الفضية.



وفي ما يلي نتائج سباق 20 كلم مشي:
الرجال
1- رؤوف الدريسي (تونس) 1س و28د و27ث
2- اسلام عبد الخالق (مصر) 1س و28د و50ث
3- محمد رجب صالح (مصر) 1س و29د و50ث
4- محمد عامر (الجزائر) 1س و35د و39ث
5- عبد الفتاح مدور (الجزائر) 1س و40د و45ث


السيدات
1- شاهيناز النصري (تونس) 1س و35د و47ث
2- سيرين الماجري (تونس) 1س و41د و52ث
3- سعاد عزي (الجزائر) 1س و45د و07ث
4- تنهينان بومعزة (الجزائر) 1س و54د و02ث

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