استئناف حركة جولان المترو رقم 5 على سكتين، اليوم ال اربعاء - شركة نقل تونس

أعلنت شركة النقل بتونس عن استئناف حركة جولان المترو رقم 5 على سكتين بداية من صبيحة اليوم الأربعاء.وقد توقفت حركة جولان المترو رقم 5 على سكتين منذ 22 ماي 2021 بسبب أشغال على مستوى محطة الياسمينات بحي ابن خلدون.وأوضحت شركة نقل بتونس ان أشغال التهيئة انتهت قبل يوم من الاجل المحدد وهو الخميس 17 جوان 2021.