   Ali Riahi - يا شاقة المراح  

استئناف حركة جولان المترو رقم 5 على سكتين، اليوم ال اربعاء - شركة نقل تونس

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 09:02 قراءة: 0 د, 18 ث
أعلنت شركة النقل بتونس عن استئناف حركة جولان المترو رقم 5 على سكتين بداية من صبيحة اليوم الأربعاء.

وقد توقفت حركة جولان المترو رقم 5 على سكتين منذ 22 ماي 2021 بسبب أشغال على مستوى محطة الياسمينات بحي ابن خلدون.


وأوضحت شركة نقل بتونس ان أشغال التهيئة انتهت قبل يوم من الاجل المحدد وهو الخميس 17 جوان 2021.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227630



En continu

Toutes les news

الأربعاء 16 جوان 2021|5 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:42 16:12 12:27 05:00 03:08
31°
 35° % 35 :الرطــوبة
تونــس 22°
3.09 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
35°-2235°-2337°-2340°-2640°-27
Babnet Tunisie Special Euro
  14h00: Finlande - Russie
  17h00: Turquie - Pays de Galles
  20h00: Italie - Suisse
  • Avoirs en devises
    21192,7

  • (15 juin)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,34828 DT        1$ =2,78635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juin)   877,4 MDT