مستقبل سليمان يحصن دفاعه بضم فراس غومة

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ابرم مستقبل سليمان اول انتداباته للموسم الرياضي القادم 2021-2022 بتعاقده مع مدافع مستقبل قابس فراس غومة.واضاف مستقبل سليمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان عقد المدافع السابق للمنتخب الاولمبي فراس غومة (23 عاما) يمتد لموسمين.وكان مستقبل سليمان اعلن سابقا عن تعاقده مع المدرب شاكر مفتاح خلفا ليامن الزلفاني.ونجح مستقبل سليمان في تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الماضي باحرازه المركز الرابع في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وبلوغه الدور ربع النهائي لكاس تونس.