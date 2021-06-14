النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ برئيس بلدية جدليان بتهمة محاولة القتل العمد والإضرار بملك الغير

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الاثنين، بالإحتفاظ برئيس بلدية جدليان بتهمة محاولة القتل العمد والإضرار بملك الغير، إثر خلاف نشب بينه وبين شقيقه الاربعاء الفارط، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله بمركز الحرس الوطني بجدليان، وفق ما ذكره الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين، رياض النويوي.وذكر النويوي في تصريح إعلامي، أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالقصرين، تمكنت اليوم من إلقاء القبض على رئيس بلدية جدليان، الذي تم إدراجه محل تفتيش من أجل محاولة دهس شقيقه الاربعاء المنقضي بسيارة البلدية، وذلك بسبب نشوب خلاف بينهما حول قطعة أرض، مبينا أنه تمت إحالة رئيس بلدية جدليان إلى مركز الحرس الوطني بجدليان لإتمام الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه والاستماع إلى اقواله من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بسبيطلة.يذكر أن الوحدات الأمنية بالجهة تمكنت الأسبوع المنقضي من حجز السيارة الإدارية التي قام باستعمالها رئيس بلدية جدليان في محاولة الدهس، وتم إيداعها بمستودع الحجز البلدي بجدليان.