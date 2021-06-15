صفاقس : "تسوق في سلامة" .... شعار الدورة 55 لمعرض صفاقس الدولي من 18 جوان الى 4 جويلية

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تحت شعار "تسوق في سلامة"، تنتظم الدورة 55 لمعرض صفاقس الدولي من 18 جوان إلى 4 جويلية القادم بمشاركة 197 عارضا، وذلك وسط إجراءات وقائية يحتمها الوضع الوبائي غير المستقر في البلاد وتستجيب لقرارات وزارة الصحة واللجنة العلمية الوطنية لمكافحة كوفيد-19 .وافاد رئيس جمعية معرض صفاقس الدولي، عبد اللطيف الزياني، خلال ندوة صحفية، انعقدت اليوم الاثنين، لتسليط الضوء على هذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية، ان الجمعية كهيكل مدني عريق بالجهة، آلت على نفسها من باب المسؤولية عودة هذه التظاهرة لما تمثّله من أهمية بالغة لدى التجار والحرفيين واصحاب الخدمات بجهة صفاقس ومناسبة للتسوق بالنسبة للعائلات، مع الالتزام خلال النسخة الجديدة من معرض صفاقس الدولي بالبروتوكول الصحي وتوخي الحذر تماشيا مع الوضع الوبائي الدقيق بالبلاد، من ذلك احترام التباعد الجسدي والتوقيت الذي ستحدده اللجنة الوطنية العلمية لمكافحة فيروس كورونا لفتح ابواب المعرض للعموم فضلا عن تركيز خيمة في فضاء المعرض للتحسيس باهمية الاقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا".واضاف، الزياني، ان معرض صفاقس الدولي في دورته الجديدة، التي ستقام تحت اشراف رئيس الجمهورية وسيتم افتتاحها من قبل رئيس الحكومة، سجل مشاركة أكثر من 85 بالمائة من عارضيه التقليديين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اغلب المؤسسات والحرفيين والشركات فضلا عن 15 بالمائة من مشاركين جدد وذلك للتعريف بمنتوجاتهم وتسويقها على مساحة 12.000 متر مربّع موزّعة على خمسة أروقة مخصّصة للعرض (صناعات تقليدية وديكور وموبيليا وآلات كهرومنزلية واعلامية ومكتبية واتصالات وملابس جاهزة والجلود والاحذية والخزف التقليدي والصناعات الغذائية) وفضاءات خارجية مخصصة للترفيه واستراحة الزائرين فضلا عن تخصيص فضاء خاص للديوان الوطني للصناعات التقليدية .وتوقّع الزيّاني، ان يحظى معرض صفاقس الدولي في نسخته 55 باقبال كبير من الزائرين باعتبار ان المواطنين اصبحوا متعطشين لمثل هذه التظاهرات والمعارض والصالونات التي تساهم في تحريك الحياة التجارية والترفيهية غير انه قد تم تعليقها في اطار مجهودات الدولة للتوقي من جائحة كورونا ، مشيرا الى ان عزم ادارة جمعية معرض صفاقس الدولي على عودة تنظيم هذه التظاهرة في ظل وضع وبائي غير مستقر، يترجم حرصها على تحريك الركود التجاري والمنتوج الوطني الذي سجل تراجعا ملحوظا بسبب تبعات الجائحة الوبائية فضلا عن تحريك الحياة الترفيهية في الاوساط العائلية.وفي ذات السياق، دعا الزياني، جميع العارضين والزائرين الى ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي خلال المدة المخصصة لمعرض صفاقس الدولي وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والتجار.