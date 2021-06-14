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رجتان أرضيتان بكل من حاسي الفريد بالقصرين والميدة بنابل

Publié le Lundi 14 Juin 2021 - 13:26 قراءة: 0 د, 32 ث
وات - سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، رجة أرضية  بقوة 22ر3 درجة على سلم ريشتر،  اليوم الاثنين على الساعة 11 و 42 دقيقة، بالتوقيت المحلي، بمنطقة غرب حاسي الفريد من ولاية القصرين .
 
وحددت التحاليل الأولية مركز الرجة  بــ 34.93 درجة خط عرض و بــ 8.77 درجة خط طـول.
 

كما سجلت محطات رصد الزلازل، اليوم الاثنين، رجة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر علـى الساعة 11 و 47 دقيقة، توقيت محلي، بمنطقة شمال شرق الميدة من ولاية نابل.
وحددت التحاليل الاولية مركز الرجة بــ 36.74 درجة خط عرض و بــ 10.88 درجة خط طـول.
واكد المعهد الوطني للرصد الجوي ان الرجة لم يشعر بها مواطنو الجهة.
 
 

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