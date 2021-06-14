رجتان أرضيتان بكل من حاسي الفريد بالقصرين والميدة بنابل

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سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، رجة أرضية بقوة 22ر3 درجة على سلم ريشتر، اليوم الاثنين على الساعة 11 و 42 دقيقة، بالتوقيت المحلي، بمنطقة غرب حاسي الفريد من ولاية القصرين .وحددت التحاليل الأولية مركز الرجة بــ 34.93 درجة خط عرض و بــ 8.77 درجة خط طـول.كما سجلت محطات رصد الزلازل، اليوم الاثنين، رجة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر علـى الساعة 11 و 47 دقيقة، توقيت محلي، بمنطقة شمال شرق الميدة من ولاية نابل.وحددت التحاليل الاولية مركز الرجة بــ 36.74 درجة خط عرض و بــ 10.88 درجة خط طـول.واكد المعهد الوطني للرصد الجوي ان الرجة لم يشعر بها مواطنو الجهة.