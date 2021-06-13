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غلق محوّل وذرف/المطويّة لمدّة 15 يوما انطلاقا من منتصف ليل الإثنين

Publié le Dimanche 13 Juin 2021 - 15:39 قراءة: 0 د, 24 ث
أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة عن غلق محوّل وذرف / المطوية (ولاية قابس) لمدة 15 يوما، انطلاقا من منتصف ليل يوم غد الاثنين 14 جوان 2021.

وأوضحت الشركة، في بلاغ أصدرته أمس، السبت، أن هذا الغلق يأتي بسبب تركيز الهيكل الحديدي بالمحوّل المذكور بالنقطة الكيلومترية 372.


ودعت القادمين من تونس باتجاه المطويّة/وذرف الى الخروج عبر محوّل الصخيرة. وبإمكان القادمين من الجنوب التونسي والقاصدين المطويّة/وذرف سلك الطريق الوطنية رقم 1.

وأكدت الشركة أن حركة المرور ستبقى عادية بالنسبة لبقية الاتجاهات.

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