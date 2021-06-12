الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 12 جوان 2021

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المنستير-كوفيد19: 23.2 في المائة نسبة الاختبارات الإيجابية لتقصي الوباء

صفاقس: تسجيل 3 وفيات و105 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

قابس-كوفيد19: تسجيل 7 إصابات جديدة من جملة 132 تحليل تقص

سوسة : تسجيل 5 حالات وفاة و129 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

زغوان-كوفيد19" : تسجيل حالتي وفاة و125 إصابة جديدة وارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية إلى 67 بالمائة



الكاف-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و 42 اصابة واقرار إجراءات جديدة بالمدينة

بلغت نسبة الاختبارات الإيجابية لتحاليل تقصي فيروس "كورونا" المستجد بولاية المنستير23.2 في المائة بعد اجراء 198 اختبارا بتاريخ 10 جوان الجاري، والتي ارتفع بموجبها العدد الجملي للاختبارات منذ مارس 2020 وإلى غاية 10 جوان الجاري إلى 83 ألفا و248 اختبارا، جاءت 25 في المائة منها ايجابية، حسب آخر حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة.وسجلت الجهة الصحية بالمنستير 59 إصابة جديدة إلى غاية 10 جوان الجاري ليرتفع مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 20 ألفا و26 إصابة، وتطورت الحالات النشطة إلى 1003 حالات، في المقابل بلغت حالات التعافي 18 ألفا و485 حالة شفاء منها 52 حالة تعاف.وبلغ العدد الجملي للحالات قيد الإيواء بمستشفيات ومصحات الجهة 1821 حالة منذ بداية الجائحة، منها 91 حالة مقيمة إلى غاية 10 جوان 2021، فيما تبلغ حاليا نسبة الإشغال الجهوية لأسرة "كوفيد" 57 فاصل 2 في المائة.وتواصل تصنيف الجهة خلال 14 يوما الأخيرة وإلى غاية 10 جوان الجاري كولاية ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا مسجلة 116 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، مع وجود 9 معتمديات ذات اختطار مرتفع جدّا، و3 معتمديات ذات مستوى اختطار مرتفع، في حين انخفض تصنيف معتمدية زرمدين من مستوى اختطار متوسط إلى اختطار ضعيف بعد تراجع الإصابات بها من 18 إصابة خلال 14 يوما الأخيرة (إلى 9 جوان الجاري) إلى 9 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الأخيرة (إلى 10 جوان 2021).وقدّم المركز الجهوي عدد1 للتلقيح ضدّ "كوفيد19" بالمنستير أمس الجمعة مجموع 911 جرعة أولى ليتطور مجموع الجرعات بالجهة إلى 55 ألفا و600 جرعة منها 26 ألفا و659 جرعة ثانية.سجّلت ولاية صفاقس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات و105 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 71 حالة شفاء، بحسب ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للصحة، اليوم السبت.ولا يزال يقيم بسبب الإصابة بهذا الفيروس، 153 مريضا في أقسام "كوفيد أكسيجين"، و26 مصابا في أقسام "كوفيد إنعاش"، و30 مصابا بالمصحات الخاصة.وارتفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء في صفاقس إلى حد الآن، إلى 1156 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية المكتشفة إلى 36183 حالة، وحالات التعافي من الوباء إلى 34250 حالة.في الأثناء، تتواصل عمليات التلقيح ضد الفيروس بنسق حثيث، حيث تم بتاريخ، أمس الجمعة، تطعيم 4098 شخصا، ليصل العدد الجملي للملقحين في الجهة إلى 147632 شخصا.سجّلت الإدارة الجهوية للصحة 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، توزّعت الى 3 اصابات بقابس الجنوبية، واصابتين بكل من مارث والمطوية، وذلك من جملة 132 تحليل تقص، وفق ما ذكره، اليوم السبت، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمديوأوضح حمدي، في تصريح لـ"وات"، أن العدد الجملي لحالات الشفاء قد بلغ إلى حدود اليوم في ولاية قابس 13 ألفا و704 أشخاص من بين 14 ألفا و01 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، فيما يبلغ حاليا العدد الجملي للحالات النشيطية 297 حالة من بينها 96 حالة بقابس الجنوبية و74 حالة بالحامة.ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" بولاية سوسة، أمس الجمعة، إلى 837 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، وفق ما ورد في التحيين الأخير حول الوضع الوبائي الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة.وارتفع، عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بدوره، الى 24573 إصابة، بعد تسجيل 129 إصابة جديدة بالفيروس، كشفتها نتائج تحليل441 عينة.في المقابل، بلغ عدد الحالات المتعافية، 22596 حالة، في حين لا يزال 1140 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية.وبلغ عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال مرضى الكوفيد بمؤسسات ولاية سوسة العمومية والخاصة، الى 141 حالة، منها 36 حالة من ولايات مجاورة.سجّلت ولاية زغوان مساء أمس الجمعة حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس "كورونا" لرجلين من منطقة زغوان ارتفع على إثرهما عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 185 وفاة.وذكر المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي، في تصريح لـ"وات"، أن المصالح الصحية تلقت أيضا 125 نتيجة إيجابية لتحاليل مخبرية من جملة 190عينة تم رفعها للغرض ارتفع على إثرها إجمالي الإصابات إلى 5545 حالة ونسبة التحاليل الإيجابية إلى 67 بالمائة.وأوضح أن هذه الحصيلة تعتبر قياسية أخرى ولم تشهدها الجهة منذ ظهور الوباء وستكون لها تداعيات خطيرة في الأيام القليلة القادمة، وفق تقديره.واعتبر أن الوضع الوبائي حرج للغاية ويتطلب تحركا جديّا وناجعا من كل الأطراف المتدخلة لمساعدة المصالح الصحية على مواجهة هذا الوضع في ظل الارتفاع غير المسبوق لعدد الإصابات والوفيات.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا عن تسجيل حالتي وفاة و 42 اصابة جديدة بالوباء، وذلك بعد الكشف عن نتائج 126 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 10 جوان الجاري.واحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 320 وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 9615 اصابك منها 9138 حالة تعاف.كما أورد التحيين اليومي الجديد تواصل الضغط على مستشفيات الجهة التي تأوي حاليا 84 شخصا، منهم 14 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، بينما لايزال 472 شخصا يخضعون للحجر الحجر الصحي.وتبعا لهذا الوضع الوبائي الخطير، قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بولاية الكاف خلال اجتماعها، عشية أمس الجمعة، غلق الأسواق الأسبوعية بالكاف المدينة يومي الاحد 13 والخميس 17 جوان الجاري مع منع استغلال فضاءات الأفراح المغلقة.