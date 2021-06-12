توزر تحتضن لقاء حول الطاقات المتجددة اليوم السبت

وات -

يمثّل موضوع "الطاقات المتجددة الرهانات والفرص" محور حلقة حوار ستنعقد اليوم، السبت، بتوزر ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة بتونس "كوناكت".وسيسبق حلقة الحوار، المندرجة ضمن إطار التشجيع على الاستثمار في الطاقات المجددة، بحسب المنظمين، إجراء زيارة للمحطّة الفولطوضوئية "توزر 2" "بهدف الاطلاع بشكل أفضل على مختلف مراحل الانجاز".ومن المتوقع أن يحضر اللقاء، الذّي يتضمن مداخلات لمسؤولين من البنك الاوروبي للإستثمار ومن صندوق الودائع والأمانات، 30 رئيس مؤسسة من القطاع الخاص ومن القطاع البنكي ومن الفاعلين في قطاع الطاقات، وفق كوناكت.