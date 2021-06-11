إيقاف نهائي لبرنامج "غذائك دوائك" على راديو6 بسبب تهديد للصحة العامة

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 جوان الجاري، الإيقاف الفوري والنهائي لبرنامج "غذائك دوائك" الذي تبثه القناة الإذاعية الجمعياتية "راديو 6 تونس".وجاء هذا القرار وفق بلاغ صادر عن "الهايكا" الجمعة، على خلفية خرق جسيم تضمنته خمس حلقات مرصودة من البرنامج تمّ بثها خلال شهر مارس 2021 تمثل في تهديد للصحة العامة بما يتعارض مع الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي ينص على أن حماية الصحة العامة تعّد من بين ضوابط حرية الاتصال السمعي والبصري.كما قرر المجلس سحب الحلقات المذكورة من الموقع الإلكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثه أو بث مقاطع منه.