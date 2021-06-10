وزارة الداخلية تدعو متساكني سيدي حسين الى عدم الانسياق وراء الاشاعات

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ تعمد مجموعات من الشبان الاعتداء على الوحدات الأمنية، بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة اضافة الي تنفيذهم اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة واحداث الهرج والتشويش مما خلف حالة من الاستياء في صفوفالمواطنين.ودعت وزارة الداخلية سكان المنطقة الي التعاون مع الوحدات الأمنية حتى تتمكن من القيام بمهامها على الوجه الأكمل في تأمين الأشخاص والممتلكات.كما دعتهم إالي ''تجنب الانسياق وراء الإشاعات والمعطيات المغلوطة التي يتم ترويجها عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي''.يشار الي ان ما يقع في سيدي حسين يأتي على خلفية وفاة مسترابة لشاب بعد ايقافه في انتظار معرفة أسباب وفاته اثر صدور تقرير الطب الشرعي.