باكالوريا 2021: وزارة التربية تخصص قاعات عزل صحي بمراكز الامتحان لتمكين المترشحين المصابين بكوفيد 19 أو المشتبه باصابتهم من اجتياز امتحاناتهم

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خصصت وزارة التربية قاعات للعزل الصحي بمراكز امتحان الباكالوريا دورة 2021 ليجتاز فيها التلاميذ المصابون بفيروس كورونا أو المشتبه بإصابتهم امتحاناتهم، وفق ما أعلنه الأربعاء مدير الامتحانات بالوزارة عمر الولباني.وأوضح الولباني خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، ان كل مركز امتحان سيقسم الى 3 فضاءات خلال فترة انجاز الاختبارات، يشمل الفضاء الأول القاعات العادية لاجراء الامتحان ويحتوي الفضاء الثاني على قاعات العزل الصحي ليجتاز داخلها المترشحون المصابون بكوفيد 19 امتحاناتهم فيما يخصص الفضاء الثالث قاعات تحتضن المترشحين المشتبه في اصابتهم بالفيروس.وأوضح ان عدد مراكز الامتحان للدورة الرئيسية لبالكالوريا 2021 يبلغ 593 مركزا، وام عدد المترشحين في القاعة الواحدة لن يتجاوز 15 تلميذا، تطبيقا لاجراء اتخذته الوزارة بتخفيف عدد الحاضرين داخل القسم من أجل التوقي من جائحة كورونا، معبرا عن الأمل في أن لا تفرض الموجة الوبائية حاليا أي تعطيل لانجاز الامتحانات الوطنية.وذكر أن تخصيص قاعات للعزل الصحي للحالات المصابة بالفيروس وأخرى للحالات المشتبه باصابتها كل على حدة، يهدف الى توفير كل الضمانات الوقائية بما يوفر الحماية للاطار التربوي وللتلاميذ، لافتا الى أن عزل الحالات المصابة قبل أو أثناء الامتحان سيمكن من تمتيع المترشحين المصابين بالوباء من مبدأ تكافؤ الفرص خلال هذه الدورة التي تجري للعام الثاني على التوالي في ظرف صحي استثنائي يسجل انتشار كوفيد 19.جدير بالذكر، أن الدورة الرئيسية من امتحان الباكالوريا لسنة 2021 تنطلق يوم 16 جوان الجاري بمشاركة نحو 146 ألف مترشح، وهو يمثل ثاني عدد قياسي للمترشحين في تاريخ الباكالوريا بعد دورة 2008 التي خاضها 156 ألف مترشح.