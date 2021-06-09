مديرة رعاية الصحة الاساسية تنفي استخدام اي جرعة من لقاح استرزينيكا منتهية الصلوحية

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نفت، مديرة رعاية الصحة الأساسية وعضو لجنة التلاقيح بوزارة الصحة، أحلام قزارة، اليوم الأربعاء، "استعمال اي جرعة من جرعات لقاح أسترازينكا منتهية الصلوحية".وأوضحت قزارة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان عمليات التطعيم بلقاح استرزينكا قد تمت كلها قبل تاريخ انتهاء صلوحية اللقاح.وجاءت تصريحات قزارة ردا على ما كشفه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقال، عماد بوخريص، في تصريح اعلامي اليوم، أن أكثر من 20 ألف جرعة من لقاح استرازينكا انتهت مدة صلوحيتها يوم 31 ماي 2021، مشيرا الى أن الهيئة تدخلت ونبهت وزارة الصحة الى ذلك.واوضحت قزارة أن تونس تحصلت على دفعة أولى من لقاح استرزينكا، في اطار المبادرة العالمية "كوفاكس"، ضمت 98400 جرعة تنتهي مدة صلوحيتها في 31 ماي المنقضي، وقد تم تطعيم الأشخاص المعنيين باللقاحات قبل حلول هذا التاريخ اي قبل 31 ماي.كما تلقت تونس، حسب قزارة دفعة ثانية من نفس اللقاح تضم 158400 جرعة تنتهي مدة صلوحيتها في 31 اوت 2021 وتم استعمالها لاستكمال عملية التطعيم بالجرعة الاولى من هذا اللقاح، وذلك قبل 2 جوان الجاري.وفي المجموع تلقى 123269 شخصا الجرعة الاولى من هذا اللقاح ولم يتم اتلاف سوى 19 جرعة من اللقاح غير صالحة للاستخدام وفق قزارة.واعتبرت ان المدة الفاصلة بين قدوم الجرعات والحصول على الترخيص لاستخدام اللقاح من قبل اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا تسبب في هذا الضغط.