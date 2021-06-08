الكشف عن برنامج الدورة السادسة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي

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تم مساء الإثنين الكشف على برنامج الدورة السادسة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي الذي سيقام من 8 جويلية إلى 17 أوت.ووفق البرنامج الذي أعلنت عنه لجنة التنظيم بنشره على الموقع الرسمي للمهرجان سيكون عشاق الموسيقى والمسرح على موعد مع 24 سهرة فنية من تونس والعالم تنطلق بسهرة تكريمية للفنان الإيطالي الراحل إينيو موريكوني وتختتم بعرض فني يحييه الفنان ظافر يوسف. وستقام كل عروض الدورة على ركح المسرح الروماني بقرطاج وفقا للبرنامج التالي :الافتتاح يوم 8 جويلية 2021 // تكريم للفنان الإيطالي الراحل إينيو موريكونييوم 10 جويلية // عرض "ياقوتة" / ليلى طوباليوم 12 جويلية // "كابوس أينشتاين" / أنور الشعافييوم 14 جويلية // نادي الغناء / سيرين قنونيوم 16 جويلية // عرض "الأخيرة" / وفاء الطبوبييوم 18 جويلية // عرض "على هواك / توفيق الجبالييوم 22 جويلية // عرض حسان الدوس ومجموعتهيوم 23 جويلية // عرض BIGيوم 24 جويلية // عرض قناوة ودندرييوم 25 جويلية // عرض "فلاقة"يوم 26 جويلية // ثلاثي جبران وتقسيميوم 27 جويلية // كونسرتو مالاقايوم 28 جويلية // عرض "ليلة الشرق"يوم 29 جويلية // عرض "حوار الحبال"يوم 1 أوت // أوركسترا "اوربن ستريت"يوم 2 أوت // عرض سارا كورييا ومايرا أندرادييوم 3 أوت // عرض "مولاتو أستاتكي" وياسين بولعراسيوم 4 أوت // عرض الفنانة سعاد ماسي وأووميوم 7 أوت // عرض الفنان الهادي حبوبةيوم 9 أوت // عرض "أليس"يوم 11 أوت // عرض الفنانة الفلسطينية دلال أبو أمنةيوم 13 أوت // عرض الفنانة نبيهة كراولي – بحر الصوفيةيوم 14 أوت // عرض الفنان "بيكرام غوش" (الهند)يوم 17 أوت حفل الاختتام // عرض الفنان ظافر يوسفوجدير بالذكر أن لجنة تنظيم المهرجان تدعو جماهير الدورة إلى اقتناء تذاكر العروض التي يرغبون في متابعتها وذلك بداية من اليوم 8 جوان عبر موقعها على شبكة الأنترنات، معتبرة أن اتباع هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في ضمان أفضل الظروف الصحية الوقائية بما يضمن حسن سير فعاليات المهرجان الذي يقام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.