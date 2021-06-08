الكشف عن برنامج الدورة السادسة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي

وات - تم مساء الإثنين الكشف على برنامج الدورة السادسة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي الذي سيقام من 8 جويلية إلى 17 أوت.
ووفق البرنامج الذي أعلنت عنه لجنة التنظيم بنشره على الموقع الرسمي للمهرجان سيكون عشاق الموسيقى والمسرح على موعد مع 24 سهرة فنية من تونس والعالم تنطلق بسهرة تكريمية للفنان الإيطالي الراحل إينيو موريكوني وتختتم بعرض فني يحييه الفنان ظافر يوسف. وستقام كل عروض الدورة على ركح المسرح الروماني بقرطاج وفقا للبرنامج التالي :
الافتتاح يوم 8 جويلية 2021 // تكريم للفنان الإيطالي الراحل إينيو موريكوني
يوم 10 جويلية // عرض "ياقوتة" / ليلى طوبال
يوم 12 جويلية // "كابوس أينشتاين" / أنور الشعافي
يوم 14 جويلية // نادي الغناء / سيرين قنون
يوم 16 جويلية // عرض "الأخيرة" / وفاء الطبوبي
يوم 18 جويلية // عرض "على هواك / توفيق الجبالي
يوم 22 جويلية // عرض حسان الدوس ومجموعته
يوم 23 جويلية // عرض BIG
يوم 24 جويلية // عرض قناوة ودندري
يوم 25 جويلية // عرض "فلاقة"
يوم 26 جويلية // ثلاثي جبران وتقسيم
يوم 27 جويلية // كونسرتو مالاقا
يوم 28 جويلية // عرض "ليلة الشرق"
يوم 29 جويلية // عرض "حوار الحبال"
يوم 1 أوت // أوركسترا "اوربن ستريت"
يوم 2 أوت // عرض سارا كورييا ومايرا أندرادي
يوم 3 أوت // عرض "مولاتو أستاتكي" وياسين بولعراس
يوم 4 أوت // عرض الفنانة سعاد ماسي وأووم
يوم 7 أوت // عرض الفنان الهادي حبوبة
يوم 9 أوت // عرض "أليس"
يوم 11 أوت // عرض الفنانة الفلسطينية دلال أبو أمنة
يوم 13 أوت // عرض الفنانة نبيهة كراولي – بحر الصوفية
يوم 14 أوت // عرض الفنان "بيكرام غوش" (الهند)
يوم 17 أوت حفل الاختتام // عرض الفنان ظافر يوسف
وجدير بالذكر أن لجنة تنظيم المهرجان تدعو جماهير الدورة إلى اقتناء تذاكر العروض التي يرغبون في متابعتها وذلك بداية من اليوم 8 جوان عبر موقعها على شبكة الأنترنات، معتبرة أن اتباع هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في ضمان أفضل الظروف الصحية الوقائية بما يضمن حسن سير فعاليات المهرجان الذي يقام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.
ووفق البرنامج الذي أعلنت عنه لجنة التنظيم بنشره على الموقع الرسمي للمهرجان سيكون عشاق الموسيقى والمسرح على موعد مع 24 سهرة فنية من تونس والعالم تنطلق بسهرة تكريمية للفنان الإيطالي الراحل إينيو موريكوني وتختتم بعرض فني يحييه الفنان ظافر يوسف. وستقام كل عروض الدورة على ركح المسرح الروماني بقرطاج وفقا للبرنامج التالي :
الافتتاح يوم 8 جويلية 2021 // تكريم للفنان الإيطالي الراحل إينيو موريكوني
يوم 10 جويلية // عرض "ياقوتة" / ليلى طوبال
يوم 12 جويلية // "كابوس أينشتاين" / أنور الشعافي
يوم 14 جويلية // نادي الغناء / سيرين قنون
يوم 16 جويلية // عرض "الأخيرة" / وفاء الطبوبي
يوم 18 جويلية // عرض "على هواك / توفيق الجبالي
يوم 22 جويلية // عرض حسان الدوس ومجموعته
يوم 23 جويلية // عرض BIG
يوم 24 جويلية // عرض قناوة ودندري
يوم 25 جويلية // عرض "فلاقة"
يوم 26 جويلية // ثلاثي جبران وتقسيم
يوم 27 جويلية // كونسرتو مالاقا
يوم 28 جويلية // عرض "ليلة الشرق"
يوم 29 جويلية // عرض "حوار الحبال"
يوم 1 أوت // أوركسترا "اوربن ستريت"
يوم 2 أوت // عرض سارا كورييا ومايرا أندرادي
يوم 3 أوت // عرض "مولاتو أستاتكي" وياسين بولعراس
يوم 4 أوت // عرض الفنانة سعاد ماسي وأووم
يوم 7 أوت // عرض الفنان الهادي حبوبة
يوم 9 أوت // عرض "أليس"
يوم 11 أوت // عرض الفنانة الفلسطينية دلال أبو أمنة
يوم 13 أوت // عرض الفنانة نبيهة كراولي – بحر الصوفية
يوم 14 أوت // عرض الفنان "بيكرام غوش" (الهند)
يوم 17 أوت حفل الاختتام // عرض الفنان ظافر يوسف
وجدير بالذكر أن لجنة تنظيم المهرجان تدعو جماهير الدورة إلى اقتناء تذاكر العروض التي يرغبون في متابعتها وذلك بداية من اليوم 8 جوان عبر موقعها على شبكة الأنترنات، معتبرة أن اتباع هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في ضمان أفضل الظروف الصحية الوقائية بما يضمن حسن سير فعاليات المهرجان الذي يقام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.
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