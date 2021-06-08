المهدية: المنظمة الدولية للهجرة توفر 25 حاسوبأ لـ5 دور شباب بالجهة  في إطار مشروع "حلمة"

وات -

قدّم وفد من المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، 25 حاسوبا لفائدة 5 دور شباب بجهة المهدية، وذلك في إطار مشروع "حلمة" الذي تنفذه المنظمة، وفق ما أفادت به المسؤولة عن برنامج الهجرة والتشغيل بالمنظمة الدولية للهجرة، منى بنور، في تصريح لـ"وات".وأوضحت بنور أن مشروع "حلمة"، الذي انطلق منذ أوت 2020 ويمتد إلى غاية جويلية 2021 بتمويل من وزارة الخارجية الايطالية، استهدف مبدئيا ولايتي صفاقس والمهدية بوصفهما أكبر نقطتي هجرة غير نظامية.وقالت إن المنظمة تعتزم، في نفس الإطار، بعث 10 نوادي روبوتيك بمعدل 5 نواد بكل ولاية، مع توفير التجهيزات الضرورية وتمكين المنشطين من تكوين خاص في الغرض تلبية لتطلعات رواد دور الشباب.وأضافت المتحدثة أنه سيتم بعث شبابيك إعلام وتوجيه بدور الشباب لفائدة الشباب، بما سيسهل عليهم الولوج إلى عروض الشغل والتكوين، ويخفف عن القاطنين منهم بالمناطق الريفية عناء التنقل.وأكدت بنور أن منظمة الهجرة الدولية ستمكّن ولاية المهدية من حافلة تتسع لـ30 شخصا وستخصص لنقل الشباب من المناطق الداخلية بالجهة، وذلك بهدف تمكينهم من الاتصال المباشر بمكتبي التشغيل بكل من معتمدية الجم والمهدية.وبينت المسؤولة أن المشروع سيعمل قريبا على بعث 3 راديوهات واب بدور شباب تم اختيارها بمقاييس مضبوطة، علاوة على ملعب لكرة القدم بدار الشباب بشيبة، وذلك تلبية لرغبة عدد هام من الشباب في الجهة.ولفتت، في ذات السياق، إلى ان مشروع "حلمة" ارتكز على توفير بدائل عن الهجرة غير النظامية، من خلال تشخيص دقيق لتطلعات الشباب، وتقريب الخدمات التي توفرها الدولة لفائدتهم، مع تمكينهم من فرص لإبراز مهاراتهم وطاقاتهم الابداعية، وربطهم مباشرة بمناخ الشغل والتكوين، وكذلك فرص الهجرة التي تحفظ كرامتهم ولا تعرضهم إلى الأخطار.وعبّرت بنور عن أملها بأن يحقّق المشروع أهدافه، خاصة مع انخراط العديد من الوزارات وارتفاع عدد محاور العمل ومنها دور الشباب ومدارس التكوين والتأهيل الاجتماعي، ومراكز التكوين والتشغيل، ومراكز التأهيل والتكوين التابعة للسجون والإصلاح وغيرها.يشار إلى أن عدد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين بلغوا الأراضي الايطالية خلال سنة 2020 عادل 12 ألفا و883 مهاجرا، وفق إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.وتعد ولاية المهدية مركزا هاما لانطلاق عمليات الهجرة السرية، التي شهدت ارتفاعا هاما بُعيد 14 جانفي 2011 وزادت حدّتها منذ ظهور فيروس "كورونا" المستجد وفرض إجراءات الغلق، لتشمل القصّر والنساء والرضع والعائلات في تحوّل كمّي ونوعي مهم أرجعه العديد من المختصين إلى الازمة الاقتصادية التي تعرفها تونس مع تنامي نسب الفقر والبطالة.