عرض مجموعة من الافلام اللبنانية القصيرة بمدينة الثقافة

تنطلق اليوم الثلاثاء بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة سلسلة عروض لأفلام لبنانية قصيرة حاصلة على العديد من الجوائز الدولية وهي من انتاج سنوات 2016 و2017 و2018 .ومن ابرز الافلام المقترحة، الفيلم القصير"قبل ان نشفى" للمخرج اللبناني نديم حبيقة. وهو من انتاج سنة 2018 ويبحث في قصة عاطفية بين عاشقين منفصلين وما يمران به من الم وتناقضات وصراعات داخلية تقودهما الى ادراك المفهوم الحقيقي للحب والحياة.وقد تحصل الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم لأفضل اداء نسائي من مهرجان بيروت السينمائي الدولي لسينما المرأة وافصل فيلم قصير في مهرجان قابس السينمائي الدولي.كما يتم عرض فيلم "ليلك" للمخرجة ميرا شعيب الذي عرض لأول مرة في مهرجان الفيلم اللبناني في سيدني باستراليا ويحكي عن الحرب اللبنانية من خلال شخصية "حنا" التي عادت الى لبنان بعد غربة 12 سنة بألمانيا هربا من زوجها الذي اساء معاملتها لتذهب في رحلة على مدار السنة بحثا عن شقيقها التوأم الذي اختفى اثناء الحرب اللبنانية .اما الفيلم الثالث المقترح للعرض فهو بعنوان "طعمي السمكات" للمخرج مارك سلامة. وقد عرض في اكثر من عشرين مهرجان دولي وحاز على تسع جوائز من بينها جائزة التميز في مهرجان كندا السينمائي الدولي وجائزة افضل تصوير في مهرجان الفيلم اللبناني الدولي وجائزة افضل ممثل في مهرجان دالاس للسينما المستقلة وجائزة افضل مخرج طالب في مهرجان اريزونا للفيلم القصير.كما يعرض فيلم "سواد ليلي" للمخرج جيمي كيروز الحاصل على جائزة افضل فيلم اجنبي قصير ضمن جوائز اوسكار الطلبة وقد وصل الى القائمة القصيرة لجائزة اوسكار افضل فيلم روائي قصير ويحكي عن حياة شاب موسيقي يعيش بأحد الاحياء العربية التي مزقتها الحرب ويكافح لإعادة بناء ما دمره الجهاديون.ومن الافلام اللبنانية القصيرة المعروضة ايضا فيلم "سوق الاحد : طرابلس" للمخرج يحي مراد الذي يعد من الافلام الوثائقية التي تصور البيئة المحافظة لثاني اكبر مدينة بلبنان وهي طرابلس والحياة اليومية للأهالي وقد فاز الفيلم بجائزة الزيتون الذهبي كأفضل فيلم مستقل من مهرجان جامعة السيدة لويزة السينمائي الدولي كما عرض في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية الى جانب عرض الفيلم القصير "بنبونة" للمخرج ركان مياسي وهو قائم على احداث حقيقية حول الطرق البديلة التي ابتدعها الاسرى الفلسطينيين للبقاء على قيد الحياة بالسجون الاسرائيلية وقد عرض في اكثر من 20 مهرجانا سينمائيا دوليا وحصل على العديد من الجوائز.ويشار الى ان انطلاق عرض الافلام بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة سيكون بداية من الساعة الخامسة بعد الظهر بطاقة استيعاب لا تتجاوز 30 بالمائة مع احترام البروتوكول الصحي .