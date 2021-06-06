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ست ميداليات منها اربع ذهبية للمنتخب التونسي للتايكوندو في بطولة افريقيا بالسنغال

Publié le Dimanche 06 Juin 2021 - 22:31 قراءة: 0 د, 35 ث
وات - توج لاعبا التايكواندو فراس قطوسي (وزن اقل من 53 كلغ) وفارس بوجمعي (وزن اقل من 63 كلغ) واللاعبة شيماء التومسي (وزن اقل من 53 كلغ ) اليوم في العاصمة السنغالية داكار بالميدالية الذهبية في اوزانهم وذلك في اليوم الثاني والاخيرمن بطولة افريقيا للتايكواندوالتي تواصلت يومي السبت والاحد بداكار.

كما تحصلت رنيم الهويملي ( وزن اقل من 46 كلغ ) اليوم على الميدالية البرنزية .


ورفع المنتخب التونسي للتايكواندو بذلك رصيده من الميداليات في اليوم الثاني للبطولة الى 6 ميداليات ( اربع ذهبية و برنزيتان)
ويذكر ان خليل الجندوبي ( اقل من 58 كلغ) كان توج امس بالميدالية الذهبية في اليوم الاول لبطولة افريقيا بالسنيغال فيما تحصلت اكرام الظاهري( اقل من 49 ) على الميدالية البرونزية

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