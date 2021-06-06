الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يخوض ثلاثة اختبارات ودية امام نظيره الايطالي استعدادا للاولمبياد

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يسافر المنتخب التونسي للكرة الطائرة يوم الاثنين الى ايطاليا لاجراء تربص تحضيري الى غاية 16 جوان الجاري في اطار استعداداته لدورة الالعاب الاولمبية المقررة بالعاصة اليابانية طوكيو من 23 جويلية الى 8 اوت المقبلين.وسيخوض السداسي التونسي خلال هذا التربص ثلاث مباريات ودية امام نظيره الايطالي المتاهل بدوره الى الالعاب الاولمبية.واللاعبون الذين سيشاركون في تربص ايطاليا هم مهدي بن الشيخ وخالد بن سليمان وصدام الهميسي وياسين قصيص وعمر العقربي وسليم مباركي واحمد القاضي ومحمد عياش وسليم مقطوف واسماعيل معلى والياس القارمصلي ومحمد علي بن عثمان وايمن بوقرة وحمزة نقة ووسيم بن طارة وعلي بنقي.يذكر ان ابناء المدرب الايطالي انطونيو جاكوب سيخوضون الدور الاول خلال الاولمبياد ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والبرازيل والأرجنتين بينما سيلعب المنتخب الايطالي في المجموعة الاولى التي تضم منتخبات كندا وايران واليابان وبولونيا وفنزويلا.