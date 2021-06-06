تاجيل قرعة نهائيات كاس الامم الافريقية لكرة القدم

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) في بيان نشره يوم الاحد على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن تاجيل قرعة نهائيات كاس الامم الافريقية (الكاميرون 2022) الى موعد لاحق بعدما كانت مقررة مبدئيا يوم 25 جوان الجاري وذلك بسبب وباء كوفيد-19.وجاء في البيان "بناءً على طلب الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وافقت اللجنة المحلية المنظمة في الكاميرون على تاجيل قرعة كاس الامم الافريقية في الكاميرون لاسباب لوجستية تتعلق بوباء كوفيد-19."وقال الاتحاد الافريقي لكرة القدم انه يواصل العمل مع شركائه، حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية، بهدف جعل كاس الامم الافريقية حدثا ناجحا واحتفالا كبيرا بكرة القدم الأفريقية.يذكر ان نهائيات كاس الامم الافريقية كانت مقررة خلال العام الجاري قبل ان يتم تاجيلها بسبب وباء كوفيد-19.واصبحت النهائيات القارية مبرمجة خلال الفترة المتراوحة من 9 جانفي الى 9 فيفري 2022.