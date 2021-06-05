شبكة حديدية سريعة: تنبيه للمواطنين بضرورة الابتعاد عن الخط المكهرب على مستوى منوبة والبرطال والقباعة

جددت كل من الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، السبت، الدعوة للمواطنين بكل من منوبة والبرطال والقبّاعة ولمستعملي الطريق من اجل توخي اليقظة والحذر والابتعاد عن الخطوط الحديدية المكهربة.وحثت الشركتان، في بلاغ مشترك، الجميع على التحلي باليقظة والحذر من خلال الابتعاد عن الخطوط الحديدية المكهربة وذلك في سبيل ضمان سلامة المواطنين بكل من منوبة والبرطال والقبّاعة، اين تقتضي المتطلبات الفنية تخصيص المسلك الحديدي الرابط بين هذه المناطق لإجراء هذه التجارب، وحفاظا على سلامة مستعملي الطرق المحاذية لهذا المسلك .كما اكدت الشركة ضرورة تفادي المرور العشوائي والحرص على استعمال الممرات العلوية للمترجلين أو الممرات المحروسة من قبل أعوان السلامة. وتجنب الاقتراب من الاسلاك والاجسام المكهربة في المسلك المذكور أعلاهوكانت شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، نبهت في بلاغ لها، انها شرعت بداية من 18 ماي 2021، في كهربة الخط الحديدي على مستوى منوبة والبرطال والقباعة، اين ستجري التجارب الفنية للقطارات الحديدية السريعة التي تم اقتناؤها حديثاويأتي هذا التحذير، في اطار القيام بتجارب القطارات المقتناة حديثا والتجهيزات المعدة لها لاختبار تطابقها مع المواصفات الفنية المطلوبة من المصنع، ضمن إتمام أشغال مشروع الشبكة الحديدية السريعة المزمع بداية استغلاله موفى جويلية 2020 بالنسبة الىالخط الرابط بين برشلونة وبوقطفة.