توننداكس يحافظ على شبه استقراره لليوم الثاني على التوالي في نهاية معاملات الجمعة ب 04ر0 بالمائة

وات -

حافظ مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية "توننداكس" على شبه استقراره لليوم الثاني على التوالي في نهاية معاملات الجمعة، بنسبة 04ر0 بالمائة، ليدرك النقطة 44ر7367، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".واستفادت المبادلات خلال الحصة من الحركية الجيدة لسهم شركة وان تاك بقيمة 6ر1 مليون دينار، وتبادل أربعة كتل من أسهم دليس القابضة بقيمة جملية قدرت ب 3ر3 مليون دينار لتشمل المبادلات 225 ألف سهم بسعر 700ر14 ألف دينار للسهم الواحد.وتصدر سهم شركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة قائمة الارتفاعات، وسط حجم تبادل ضئيل بقيمة 4 آلاف دينار، ليشهد السهم ارتفاعا بقيمة 8ر2 بالمائة وسعر 450ر1 دينار.وحقق سهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية أفضل أداء خلال الحصة ليدرك 3ر4 بالمائة ويقفل على سعر 500ر5 دينار، تبعه سهم البنك العربي التونسي الذي حقق بدوره أداء جيد ليسجل 2ر2 بالمائة ويقفل على سعر 780ر2 دينار.