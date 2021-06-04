وزيرة المراة: قطاع الطفولة ذو اولوية ونعمل على تهيئة روضة على الاقل في كل بلدية الجمهورية

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اكدت وزيرة المراة والاسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل اليوم في تصريح ل/وات/ الى قطاع الطفولة هو قطاع ذو اولوية في برامج عمل الوزارة التي تحرص على تعزيز المكاسب التشريعية والمؤسساتية لهذا القطاع مبرزة ان هدف الوزارة التي يرجع لها بالنظر نحو مليون طفل تونسي هو توفير روضة بلدية على الاقل في كل بلدية تونسية.وعلى هامش افتتاحها لروضة اطفال بلدية، "الحبيب الكرمة"، بنابل بعد تهيئتها بنحو 203 الاف دينار بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ونادي روتاري نيابوليس وبدعم برنامج من اجل قيادة بلدية جامعة الممول من السفارة الكندية، اشارت هويمل الى ان الوزارة اهلت بعد نحو 42 روضة بلدية وتعمل على تأهيل 45 روضة بلدية جديدة.وتوقعت في ذات السياق ان تنطلق خلال الفترة القريبة القادمة اشغال تهيئة الروضة البلدية بئر شلوف بنابل والتي خصصت لها اعتمادات ب240 الف دينار.ولاحظت ان الرياض البلدية ورياض التضامن الاجتماعي لا تمثل سوى 6 بالمائة فقط من مجموع رياض الاطفال بما يؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهد لتاهيل الرياض العمومية خاصة وانها تتميز باعتمادها لاسعار معقولة وتستقبل الاطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية.واشارت وزيرة المراة من جهة اخرى بخصوص مشروع التمديد في عطلة الامومة الى ان الوزارة تقدمت شوطا كبيرا في اعداد مشروع عطلة الامومة والوالدية (لتشمل الابوة) على ان يتم عرضه قريبا على لجنة الادارة بمجلس نواب الشعب.وتابعت ان مشروع القانون يتضمن بالخصوص تمديدا في العطلة من شهر بالقطاع الخاص وشهرين بالقطاع العام الى ثلاثة اشهر وستتضمن عطلة ما قبل الولادة على ان تمتد العطلة الى اربعة اشهر اذا كان المولود حاملا لاعاقة او في حالة وفاة المولود على ان يختار الاب او الام عطلة الامومة والوالدية حسب خصوصية كل عائلة.ولاحظت بخصوص نقل العاملات في القطاع الفلاحي الى ان الوزارة صاغت بالشراكة مع مختلف المتدخلين تصورا سيعرض قريبا على الحكومة للمساهمة في توفير حلول عملية قابلة للتنفذي.واشار سفير كندا بتونس باتريس كوزينو الى ان افتتاح الروضة البلدية "الحبيب الكرمة" بنابل بعد تهيئتها يتنزل في اطار برنامج " من اجل قيادة بلدية جامعة" الذي انطلق منذ سنة 2018 ورصدت لها اعتمادات ب6 ملايين دولار و ينجز بالتعاون بين المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والجامعة الكندية للبلديات وبدعم من سفارة كندا والذي يستهدف 8 بلديات في تونس من بينها بلدية نابل.وابرز ان البرنامج يهدف بالخصوص الى تطوير قدرات البلديات في مجال اسداء الخدمات البلدية ومراعاة احتياجات النساء والى تعزيز قدرات المجالس البلدية والادارات البلدية والجمعيات المحلية وخاصة النسوية ودعم دور اعضاء المجالس البلدية من النساء.وابرزت رئيسة بلدية نابل بسمة معتوق من جهتها الى ان تهيئة الروضة البلدية الحبيب الكرمة التي يعود بعثها لسنة 1963 تطلب تعبئة اعتمادات ب203 الاف دينار من بينها 115 الف دينار من برنامج من اجل قيادة بلدية جامعة، مبرزة ان الروضة ستكون جاهزة لاحتضان الاطفال قبل بداية الموسم الدراسي القادم.