الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 4 جوان 2021

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باجة: بلوغ المستشفيين الجهويين بباجة ومجاز الباب الحد الاقصى لطاقة استيعابهما لمرضى "كوفيد-19"(مدير الصحة الوقائية)

توزر: انطلاق حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي استعدادا لعودة سياحية مرتقبة

قبلي: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل خلو معتمديتي الفوار ورجيم معتوق من الفيروس

الكاف: تسجيل 3 حالات وفاة و48 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

نابل: تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية الى 37 بالمائة

بلغ المستشفيين الجهويين بباجة ومجاز الباب، طاقة استيعابهما القصوى لمرضي "كوفيد-19"، حيث وصلت نسبة إشغال الاسرة مائة بالمائة، مقابل 80 بالمائة بالنسبة للمستشفيات المحلية، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بباجة، ناجي العطواني.وأشار العطواني، في تصريح لـ(وات)، الى الوضع الصحي الدقيق الذي تمر به الجهة أمام تفشي الوباء، معتبرا أنها "في مرحلة خطر حقيقية"، حسب تعبيره.وتبلغ حالات الإقامة، حاليا، بالمستشفيات 50 حالة، منها 22 حالة بمستشفي باجة، و8 بمجاز الباب، و6 حالات بعمدون، و4 حالات بتستور، و4 بنفزة، و3 حالات بقبلاط، و3 حالات بتبرسق، علما وأن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" المستجد وصل بالجهة الى 7141 إصابة، منها 46 إصابة بالسلالة البريطانية للفيروس، وذلك من جملة 20929 تحليلا تم اجراؤه.وقد تم إعلان 7 معتمديات بالجهة "ذات مستوى انذار مرتفع جدا"، حيث تم رصد أكثر من مائة اصابة بفيروس "كورونا" لكل مائة الف ساكن، وهي معتمديات باجة الشمالية، وباجة الجنوبية، وعمدون، ونفزة، وتستور، وتبرسق، وتيبار، كما تم تصنيف معتمديتي مجاز الباب وقبلاط "ذات مستوى مرتفع"، بتسجيل اصابات تتراوح بين 50 و100 إصابة لكل مائة ألف ساكن.تلقى 65 شخصا من العاملين في القطاع السياحي بولايات توزر وقفصة وقبلي الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس "كورونا"، حيث تم تخصيص أحد النزل في مدينة توزر كمركز إقليمي يستقبل العاملين في هذا المجال ضمن الحملة الوطنية لتطعيم أعوان القطاع السياحي استعدادا لعودة سياحية مرتقبة.وتتواصل الحملة في الأيام المقبلة الى أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من العاملين في المجال السياحي والقطاعات ذات الصلة المباشرة به كأصحاب محلات الصناعات التقليدية والعربات السياحية المجرورة بالخيول، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بتوزر وقفصة ياسر صوف (وات) موضحا أن الهدف هو حماية السياح الوافدين على المؤسسات السياحية وتنشيط السياحة الداخلية وخاصة تحسين صورة المنتوج السياحي التونسي.وأضاف أن الحملة تأتي في سياق الاستعدادات لعودة تدريجية للنشاط السياحي في الجهة بعد تسجيل عودة بعض الوفود للمناطق الشاطئية، ملاحظا أن الجهة سجلت بداية شهر جوان عودة بعض الأنشطة منها تسجيل فيديو كليب لفنان إيطالي وتظاهرات في مجال السياحة الرياضية وخاصة رالي السيارات نهاية هذا الشهر مع برمجة تظاهرات في بداية الموسم الشتوي.ومن المؤمل أن تشهد ولايات الجنوب توافد سياح من أوروبا الشرقية خلال هذه الصائفة باعتبار ارتباطها بالسياحة الشاطئية وذلك في إطار رحلة بيومين لإحدى جهات الجنوب للسياح القادمين الى السواحل التونسية.أفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف أول إصابة في مارس 2020، إلى 7728 حالة، منها 7263 حالة تعافي، و165 حالة لا تزال مصنفة نشطة.وأشار الحداد، في تصريح، لـ(وات)، اليوم الجمعة، الى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات المصرح بها للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي، في حدود 300 حالة.ولفت، إلى أن التوزيع الجغرافي للحالات التي لا تزال مصنفة نشطة بحسب المعتمديات، يكشف عن وجود 63 حالة بمعتمدية قبلي الشمالية، الى جانب 32 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية.ولا تزال، حاليا، 12 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية دوز الشمالية، و14 حالة بمعتمدية دوز الجنوبية، علاوة على 44 حالة بمعتمدية سوق الاحد، مقابل خلو معتمديتي الفوار ورجيم معتوق من حالات نشطة للفيروس.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس "كورونا" المستجد، عن تسجيل 3 حالات وفاة، و48 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس التاجي، بعد الكشف عن نتائج 114 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 02 جوان الجاري.وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات، إلى 310 وفاة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 9247 إصابة، منها 8748 حالة تعافي.وكشفت الاحصائيات الجديدة، أيضا، عن تواصل ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات، حيث يبلغ عددهم حاليا، 77 شخصا، 12 من بينهم في أقسام الانعاش والعلاج المركز، فيما يخضع 499 شخصا للحجر الصحي، وهم يشكلون حصيلة الاصابات الجملية المؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الـ10 أيام الاخيرة.وقد وصفت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، هذا الرقم بـ"المفزع"، وبأنه يعكس تواصل انتشار الوباء في أنحاء الولاية بصفة ملحوظة، داعية المواطنين إلى التقيد بالبرتوكول الصحي، بهدف كسر حلقة العدوى والحد من انتشار الوباء.أفاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي أنه تم تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على إثر إجراء 384 تحليلا مخبريا، وبين أن نسبة التحاليل الإيجابية للتقصي حول الفيروس بلغت 37 بالمائةوأضاف السليمي، في تصريح لصحفية (وات) أن مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 21916 حالة من بينها 1224 حالة نشيطة أي لاتزال حاملة للفيروس، مشيرا إلى أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة من بين المصابين بالفيروس بلغ 113 حالة إيواءوفي السياق ذاته، أبرز انه تم يوم امس الخميس تسجيل حالة وفاة جديدة تعود لامرأة أصيلة معتمدية منزل تميم تبلغ من العمر 68 ليبلغ عدد الوفيات 732 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.