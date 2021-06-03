توقيع اتفاقية شراكة بين شركة "تلنات" التونسية وشركة "همريا" الفرنسية لتصنيع وإطلاق كوكبة من 30 قمر صناعي

بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الحكومة الفرنسية "جون كاستاكس" الي تونس وقعت اليوم شركة تلنات التونسية وشركة HEMERIA الفرنسية المختصة في الصناعات العسكرية والفضائية اتفاق شراكة لتصنيع واطلاق كوكبة من 30 قمر صناعي مختصين في مجال انترنات الاشياء.وقد حظر حفل التوقيع الذي انعقد برئاسة الحكومة كل من محمد فريخة مدير عام مجمع تلنات وفليم غوتياي رئيس شركة "HEMERIA ".وHEMERIA هي شركة فرنسية مختصة في الصناعات العسكرية والفضائية، وقد نجحت بالاشتراك مع المركز الفرنسي للدراسات الفضائية CNES في تصنيع اول قمر صناعي مصغر اوروبي موجه للصناعة للصناعة اطلق عليه اسم ANGELS وضع في مداره سنة 2019، وستقوم سنة 2023 باطلاق كوكبة من الاقمار الصناعية في مجال انترنات الاشياء .اما شركة تلنات فهي شركة تونسية مختصة في الهندسة والبرمجيات والانظمة الالكترونية، وهي اول شركة خاصة عربية ومن اول الشركات الخاصة الافريقية التي تنجح في تصنيع واطلاق قمر صناعي بامكانياتها الذاتية اطلق، عليه اسم "تحدي واحد" وهو قمر صناعي مختص في مجال انترنت الاشياء ويستخدم بروتوكول لورا في واحدة من اول التجارب في العالم.