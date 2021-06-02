نصاف بن علية: "الإنطلاق خلال هذا الاسبوع في عمليات تقطيع جيني عشوائية للتعرف على بقية سلالات فيروس كورونا في تونس"

وات -

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة الدكتورة نصاف بن علية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع، الإنطلاق في عمليات تقطيع جيني بطريقة عشوائية لعينات من التحاليل الايجابية، في كامل تراب الجمهورية، لمزيد اكتشاف بقية سلالات فيروس كورونا التي يمكن أن تتواجد على التراب التونسي مؤكدة أن 18 ولاية تشهد مستوى إنذار مرتفع جدا.وأفادت في تصريح لـ (وات)، عقب ترؤسها أشغال اللجنة الجهوية الموسعة لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالقيروان التي انعقدت صباح اليوم، بمقر الولاية، بحضور والي الجهة والاطارات الجهوية والمحلية أنه تم وضع استراتيجية للتقطيع الجيني وتم دعمها بجميع الوسائل لتيسير تنفيذها.وذكّرت في هذا السياق، بأن عمليات التقطيع الجيني التي تمت في السابق كانت موجهة للبؤر التي تم اكتشافها أو للحالات الخطرة أو الحالات التي أصيبت أكثر من مرة بالفيروس والتي أثبتت أن السلالة البريطانية هي الأكثر انتشارا في تونس تليها السلالة الجنوب أفريقية التي تم اكتشافها لدى 5 أشخاص من بينهم 4 أتموا فترة حجرهم الصحّي ولم تكن لهم حلقة عدوى في المحيطين بهم.وفي شأن اخر أكدت بن علية أن 18 ولاية من بين 24 ولاية في تونس تشهد مستوى إنذار مرتفع جداوأضافت أن الوضع الوبائي في تونس شهد إرتفاعا في عدد الإصابات تزامنا مع دخول سلالات متحورة من الفيروس إضافة إلى عدم إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.وأفادت ان وزارة الصحة تقوم حاليا بحملة التلقيح وسيتم تكثيفها على وجه الخصوص في ولاية القيروان إلى جانب تكثيف حملات التسجيل باعتبار أن الجهة تشهد نسبة ضعيفة من المسجلين في منظومة " ايفاكس"