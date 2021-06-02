قبلي: جمعية "تونسيو الضفتين" توفر 43 جهاز مساعد على التنفس لمختلف المؤسسات الصحية بالجهة

وات -

ببادرة من جمعية "تونسيو الضفتين" بفرنسا، وبالتعاون مع عدد من المتبرعين، تلقت الادارة الجهوية للصحة بقبلي، يوم أمس الثلاثاء، 43 جهاز مساعد على التنفس من بين 2000 جهاز مماثل تلقتها مختلف الجهات الصحية بالبلاد، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة، سمير مرزوق.وأوضح المصدر ذاته، اليوم الاربعاء، لـ(وات)، أنه تم الشروع في توزيع جزء من هذه الأجهزة على المستشفيات المحلية بكل من سوق الاحد، والفوار، ودوز، في انتظار تمكين المستشفى الجهوي بقبلي من القسط المخصص له من هذه الاجهزة، التي ستساعد على مزيد الاحاطة بمرضى الكوفيد.وأكد مرزوق، على أهمية مختلف المبادرات التي قامت بها عديد الجمعيات والمنظمات، الى جانب المجلس الجهوي لولاية قبلي، لتعزيز المؤسسات الصحية بما تستحقه من تجهيزات لمقاومة فيروس "كورونا" وتأمين الخدمات الكافية للمرضى.وأشار، في هذا السياق، إلى ان المسؤولين على جمعية "تونسيو الضفتين"، أبدوا استعدادا لتوفير مزيد من التجهيزات الطبية لفائدة الجهة الصحية بقبلي، على حد قوله.