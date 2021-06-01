احباط عمليات هجرة غير نظامية في مناطق مختلفة والقبض على 42 شخصا بينهم أجانب

نقذت دورية تابعة للمنطقة البحرية بالمنستير، الإثنين، 13 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء.ووفق ذات المصدر، تمكنت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس من انقاذ 11 مجتازا على مستوى سواحل اللواتة كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة.كما تمكنت دوريات تابعة لفرقتي الارشاد البحري وأمن سفن الركاب ومركز الحرس البحري بسيدي يوسف بصفاقس من القبض على شخصين اعترفا بأنهما حلاّ بالجهة من أجل المشاركة في عملية هجرة غير نظامية.بدورها، ضبطت دوريات مشتركة تابعة لمنطقة جبنيانة خمسة أشخاص (من دول جنسيات افريقية مختلفة)، داخل منزل مهجور بمنطقة العوابد بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.وألقت دورية تابعة لفرقة الارشاد البحري بالمنستير القبض على شخص (من متساكني معتمدية طبلبة) من أجل تورطه في قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق يهدف لاجتياز الحدود البحرية خلسة".كما احتفظت فرقة الارشاد البحري ببنزرت بـثلاثة أشخاص من أجل "تكوين وفاق يهدف لاجتياز الحدود البحرية خلسة".وبالمهدية تمكنت فرقة الارشاد البحري، خلال عملية مداهمة لأحد المنازل بمنطقة البرادعة، من حجز أربع حاويات بنزين وزورق مطاطي كان سيتم استغلالها في عملية اجتياز انطلاقا من سواحل الجهة.وتمكنت دورية تابعة لفرقة الطريق العمومي بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية من القبض على 7 أشخاص (أصيلي ولايات المنستير ونابل وتطاوين) كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا.