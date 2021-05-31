وزير الصحة: فرنسا تزود تونس بثلاث آلات لإنتاج الأكسيجين لتعزيز مخزون الأكسيجين بالمستشفيات العمومية

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كشف وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الاثنين أن تونس ستتحصل على 3 آلات ضخمة لإنتاج الأكسيجين لتعزيز مخزون الأكسيجين بالمستشفيات العمومية في إطار هبة فرنسية وذلك خلال الزيارة الرسمية التي سيؤديها رئيس الحكومة الفرنسي جان كاستكس إلى تونس يومي 2 و3 جوان 2021.وأكد مهدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان إنه سيقع تركيز هذه الآلات في مستشفيات سيدي بوزيد، وتطاوين، وصفاقس، مشيرا إلى أنه يمكن لهذه الأجهزة أن تخفف الضغط ماديا على المستشفيات.ولفت إلى أنه بإمكان تونس أن تقتني كميات أخرى من هذه الآلات لإنتاج الأكسيجين في نطاق التعاون الدولي مع فرنسا في حال نجحت تجربة إنتاج الأكسيجين بواسطة تلك الآلات.وأكد أن الوزارة تعمل على تدعيم مخزون الأكسيجين في المستشفيات العمومية من أجل مجابهة احتمال موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا يرجح حسب تقديرات الوزارة أن تبدأ في منتصف شهر جوان لتبلغ ذروتها في شهر أوت المقبل مع تقديرات بتسجيل 4 آلاف حالة وفاة خلال هذه الفترة.ومن المرتقب انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية الفرنسية في تونس يومي 2 و3 جوان المقبل بحضور رئيس الحكومة الفرنسي جان كاستكس حيث سيجرى توقيع عدد من الاتفاقيات في قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة وغيرها.