مدنين: إضراب عام بجزيرة جربة يوم 10 جوان القادم

وات -

تنفّذ جزيرة جربة من ولاية مدنين، يوم الخميس 10 جوان المقبل، إضرابا عاما، دعت إليه الاتحادات المحلية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الثلاث بالجزيرة، ودعمته تنسيقية الدفاع عن مطلب جربة ولاية، وذلك بسبب ما اعتبروه "مماطلة الحكومة وعدم التزامها لاكثر من مناسبة بتحديد موعد للإجتماع بهم حول ملفات عالقة بالجزيرة وفي مقدمتها مطلب جربة ولاية.ويأتي هذا الموعد الجديد للإضراب، بعد تعليق إضراب عام سابق كان من المزمع تنفيذه بتارخ 28 أفريل الفارط على خلفية المطالب ذاتها، اعتبارا لتحديد الحكومة موعد 18 ماي، لعقد جلسة عمل مع ممثلي المنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني حول مشاغل الجزيرة، المتعلقة بالتنمية والتشغيل والبنية التحتية والبيئة والمحكمة الابتدائية، وفي مقدمتها مطلب جربة ولاية.واعتبر بيان الاضراب، الذي تلقت (وات) نسخة منه، ان" حالة الاحتقان والشعور بالضيم لدى أبناء الجزيرة دفع الى تنفيذ هذا الاضراب العام المعلق سابقا رغم ما أبدوه من حسن نوايا وسلوك حضاري، تفاعلا مع وضع البلاد ومراعاة للالتزامات والمشاغل المستعجلة للحكومة".يذكر أن أبناء جزيرة جربة يتطلعون الى الارتقاء بالجزيرة إداريا الى ولاية، من أجل إضفاء أكثر مرونة وأريحية على عدة خدمات عديدة، يستوجب إسداؤها قطع كليومترات طويلة الى مركز الولاية بمدنين، ما تسبب في عديد من التعطيلات على عدة مستويات، ودفع بأبنائها إلى تكوين تنسيقية تدافع على هذا المطلب، بعد أن أعدت الملف الخاص به ووجهته الى الرئاسات الثلاث دون ان تتلقى أي رد حتى الآن.