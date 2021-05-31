الحرس يحبط ثلاث عمليات هجرة سرية ويقبض على 64 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

ألقت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني ببودرياس من ولاية القصرين، الأحد، القبض على شخص بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الإثنين.ووفق ذات المصدر، تمكنت دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس، في ذات اليوم، من نجدة وانقاذ 54 مجتازا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو ايطاليا.وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بربان المركب وشخص مفتش عنه كان من بين المجموعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.وضبطت دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بسوسة بجهة شط مريم، تسعة أشخاص من جنسيات دول افريقية مختلفة، "كانوا يعتزمون تنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة"، حسب ذات البلاغ.وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بكامل المجموعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.