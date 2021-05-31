هلال الشابة: المحكمة الرياضية الدولية تلغي قرارات لجنة الاستئناف المتعلقة بالعقوبات المنجرة عن "التدوينات الفايسبوكية ( بلاغ) "

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اعلن هلال الشابة، اليوم الاثنين، ان" المحكمة الرياضية الدولية انتصرت لمواقف هلال الشابة في خصوص القضايا الثلاث التي رفعتها ادارة الفريق ضد قرارات اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم المتعلقة بالعقوبات المنجرة عن "التدوينات الفايسبوكية" المنشورة على الصفحة الرسمية للفريق بين ماي وجوان 2020".واوضح فريق هلال الشابة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان المحكمة الرياضية الدولية "اعتبرت أن كل ما تم تدوينه على الصفحة الرسمية للفريق يندرج في إطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور التونسي وتضمنها المعاهدات الدولية وقررت بناء على ذلك إلغاء كل قرارات اللجنة الوطنية للإستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم وقضت بإرجاع مبالغ الخطايا التي إستخلصها مكتب الرابطة في هذا الخصوص وحمل المصاريف والغرامات القانونية على الجامعة التونسية لكرة القدم".وينتظر ان تصدر المحكمة الرياضية الدولية قريبا الحكم النهائي في مسالة تعليق نشاط جمعية هلال الشابة الذي كان اتخذه المكتب الجامعي في 17 اكتوبر الماضي حسب ما فاد به صابر بوعطي نائب رئيس هلال الشابة وكالة تونس افريقيا للانباء (وات).ويذكر ان فريق هلال الشابة كان اكد في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة في 20 اكتوبر الماضي انه تعرض الى مظلمة تاريخية في كرة القدم التونسية والعالمية مشددا على ان وضعيته سليمة وانه سيدافع عن حقوقه بكل الوسائل القانونية المتاحة.